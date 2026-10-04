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Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

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04.10.2026 19:44

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Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова
Фото: ATV

Према подацима СНСД-а, Кандидат ове партије за предсједника Републике Српске Саво Минић има 82.422 док, СДС-ов Бранко Блануша има 62.811.

Према СНСД-у, разлика је скоро 20.000 између два кандидата.

Саво Минић резултати
Саво Минић резултати
ATV

Како наводе из ове партије, обрађено је 26,53 одсто бирачких мјеста.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Резултати избора 2026

Избори 2026

Бранко Бабић

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