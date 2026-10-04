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Како се ради релевантно истраживање јавног мњења?

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04.10.2026 18:41

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Дарко Милуновић
Фото: ATV

Репрезентативан је онај узорак који у најбољој могућој мјери осликава основни скуп, што значи да је потребно задовољити полну, старосну и територијалну репрезентативност, појаснио је за АТВ Дарко Милуновић, директор Завода за статистику Републике Српске.

"Прва ствар која је јако важна је ко ради истраживање, друга јесте да та кућа која ради истраживање има историју у претходном периоду односно да ли се може вјеровати или не. Трећа можда и најважнија ствар јесте и сам узорак који се користи како би се дошло де неких закључака, да би закључак био валидан", рекао је Милуновић.

Како каже, репрезентативан је онај узорак који у најбољој могућој мјери осликава основну скуп, што значи да је потребно задовољити полну, старосну и територијалну репрезентативност.

"Предизборни период кампања је, нормално, не само у Републици Српској и БиХ, већ генерално свугдје карактеристично по томе да се раде разна истраживања, пласирају се неке анкете гдје ни не види ни које радио истраживање нити колика је поузданост тога, то све има за циљ да утиче на неке друге ствари", каже Милуновић.

Према његовим ријечима, оно што може да поквари слику свега јесу честе анкете које не налазе на неким од портала што није репрезентативно јер не задовољава полну, старосну основу. Кредибилно је оно што што раде агенције које имају репутацију.

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Тагови :

Дарко Милуновић

Република Српска

Републички завод за статистику

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