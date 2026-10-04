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Када је скенер изложен сунцу престаје да ради

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04.10.2026 15:47

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Када је скенер изложен сунцу престаје да ради
Фото: ATV

Предсједник Градске изборне комисије Бањалука Дубравко Малинић каже за АТВ да према податку са терена, скенери за скенирање гласачких листића повремено праве застоје, када су изложени сунцу престају да раде, па се морају рестартовати што доводи до прекида од десетак минута.

Како каже Малинић, тренутно су у функцији сви скенери и уређаји за идентификацију бирача.

Када је у питању излазност, Малинић каже да је мања него на претходним изборима и локалним и општим када је излазност износила око 42 процента.

"До сада је на подручју града Бањалука гласало 66.792 бирача, а то је 34,31 одсто. У односу на протекле локалне и парламентарне изборе излазност је мања. И на једним и на другим је било 42 процента", каже Малинић за АТВ.

Према његовим информацијама, није било значајнијег кашњења у отварању бирачких мјеста осим у Основној школи Милош Црњански.

"Посљедње бирачко мјесто у ОШ Милош Црњански је отворено са значајним закашњењем од три сата, јер ту скенер за скенирање гласачких листића није био у функцији. Слали смо резервни па је требало времена да се отклоне недостаци", каже Малинић и напомиње да ће сва кашњења бити надокнађена након 19 часова.

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Тагови :

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