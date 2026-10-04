На једном од највећих бирачких мјеста у Требињу чекање и до сат времена

Аутор:АТВ редакција
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На једном од највећих бирачких мјеста у Требињу, У Основној школи „Свети Василије Острошки“ гласало је 14,6 одсто од укупно 954 бирача, а највећи проблем представљају гужве и спорије сналажење старијих бирача у изборном процесу.
„Ово је једно од највећих бирачких мјеста у Требињу гдје има 954 гласача. До 11 часова је изашло 14,6 одсто. Велики проблем имамо са старијим људима, који нису вјероватно упућени у сам процес гласања, али некако покушавамо да што прије ријешимо гужве и да у 19 часова заклонимо гласачко мјесто“, рекао је за АТВ Стефан Мучибабић изборно мјесто, Виноград 1 у насељу Горица, ОШ "Свети Василије Острошки".
Када је ријеч о новим изборним технологијама, проблема није било, идентификација ради уредно.
Забиљежена су само два оштећења бирачких листића, рекао је Мучибабић за АТВ.
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