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Гужве на бирачким мјестима у Источном Новом Сарајеву

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04.10.2026 13:15

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Избори
Фото: АТВ

Велике гужве су на свим бирачким мјестима у Средњој школи у Источном Новом Сарајеву.

Испред сваког бирачког мјеста су редови са више десетина гласача.

Раније ја АТВ из ОИК поручено да су сва биралишта отворена, а да се мањи технички проблеми рјешавају.

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Тагови :

Источно Ново Сарајево

избори

Избори 2026

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