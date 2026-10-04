Гужве на бирачким мјестима у Источном Новом Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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Велике гужве су на свим бирачким мјестима у Средњој школи у Источном Новом Сарајеву.
Испред сваког бирачког мјеста су редови са више десетина гласача.
Раније ја АТВ из ОИК поручено да су сва биралишта отворена, а да се мањи технички проблеми рјешавају.
БиХ
ЦИК БиХ: Могуће продужење гласања, али и понављање избора на појединим мјестима
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