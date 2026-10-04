Игор Додик гласао у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Организациони секретар СНСД-а Игор Додик гласао је данас у Бањалуци.
Игор Додик је у пратњи супруге, сестре Горице Додик и њеног супруга обавио грађанску дужност у ОШ "Бранко Ћопић" у бањалучком насељу Борик.
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