Logo

Игор Додик гласао у Бањалуци

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 14:08

Коментари:

1
Организациони секретар СНСД-а Игор Додик
Фото: X/Igor Dodik

Организациони секретар СНСД-а Игор Додик гласао је данас у Бањалуци.

Игор Додик је у пратњи супруге, сестре Горице Додик и њеног супруга обавио грађанску дужност у ОШ "Бранко Ћопић" у бањалучком насељу Борик.

Игор и Горица Додик са породицом
Игор и Горица Додик са породицом
X/Igor Dodik

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Игор Додик

гласање

Избори 2026

Бања Лука

Коментари (1)

Више из рубрике

Скенер, избори 2026

Бања Лука

Отклоњен вишечасовни квар на Петрићевцу, скенер у функцији

7 ч

0
На бирачком мјесту у Основној школи "Милош Црњански" један скенер није у функцији те застој траје од 7.00 часова. Скенер не ради због софтверске грешке, која и даље није уклоњена ни уз помоћ техничара. Затражена је замјена скенера. На поменутом бирачком мјесту данас своју дужност би требао обавити градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић. наслов

Бања Лука

Застој на једном бирачком мјесту у Бањалуци: Скенер у квару од 7 часова

8 ч

0
Гласање избори 2026 листићи нове технологије

Бања Лука

У Бањалуци забиљежена кашњења, рјешавају се проблеми са Смартматиком

10 ч

0
Куштриновић је преминуо 30. септембра у 78. години. Радни вијек провео је у Хидрометеоролошкој служби, а био је и директор Хидрометеоролошког завода Републике Српске. ADVERTISING Комеморација познатом бањалучком метеорологу Небојши Куштриновићу одржава се данас у Културном центру Бански двор у Бањалуци.

Бања Лука

Комеморација Небојши Куштриновићу, присуствује Каран

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

49

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

19

46

У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

19

44

Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

19

37

Ковачевић: Минић и Цвијановић у великој предности

19

35

Прве информације за Предсједништво БиХ: Цвијановић увјерљиво води, Вукановић посљедњи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима