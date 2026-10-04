У Бањалуци забиљежена кашњења, рјешавају се проблеми са Смартматиком

Аутор:АТВ редакција
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Градска изборна комисија у Бањалуци није имала овог јутра потврду о отварању девет бирачких мјеста, а која су у међувремену отворена.
"Од јуче поподне рјешавамо проблеме са Смартматиком које имамо за бирачко мјесто 147 Обилићево 2 ", рекао је за АТВ предсједник ГИК-а Дубравко Малинић.
Остала бирачка мјеста су отворена, уз забиљежена мања кашњења, на терену се налази 25 мобилних тимова, како су нам потврдили из ГИК-а Бањалука.
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