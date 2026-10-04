Језива несрећа код Сокоца: Младић слетио с пута и погинуо

Аутор:АТВ редакција
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Сокочанин чији су иницијали М.Л. погинуо је јутрос када је "цитроен" којим је управљао слетио са коловоза у мјесту Гласиначко поље, потврђено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.
Саобраћајна несрећа догодила се у 7.25 часова на путу Рогатица-Подроманија.
Полиција је на терену и у току је увиђај, након чега ће бити познато више детаља.
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