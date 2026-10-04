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Језива несрећа код Сокоца: Младић слетио с пута и погинуо

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04.10.2026 09:44

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Језива несрећа код Сокоца: Младић слетио с пута и погинуо
Фото: ATV

Сокочанин чији су иницијали М.Л. погинуо је јутрос када је "цитроен" којим је управљао слетио са коловоза у мјесту Гласиначко поље, потврђено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.

Саобраћајна несрећа догодила се у 7.25 часова на путу Рогатица-Подроманија.

Полиција је на терену и у току је увиђај, након чега ће бити познато више детаља.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Источно Сарајево

ПУ Источно Сарајево

погинуо младић

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