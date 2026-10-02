Тешка трагедија у Српској: Жена погинула, ухапшена возач!

Аутор:АТВ редакција
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Жена са Пала, чији су иницијали Л.М, погинула је у саобраћајној несрећи на дионици пута Пале-Бистрица, у мјесту Баре, општина Пале, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
Возач аутомобила "сузуки", чији су иницијали Д.А. из Источне Илиџе, лишен је слободе због кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја, док је повријеђена жена, која је била пјешак, усљед задобијених тешких повреда преминула у Клиничком центру у Сарајеву.
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Пале извршили су увиђај саобраћајне незгоде која се догодила данас око 13.00 часова.
Саобраћај се на овој дионици пута, за вријеме вршења увиђаја, одвијао алтернативним правцима од 13.00 до 15.00 часова.
О свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
У току је документовање предмета.
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