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Масовна туча у центру града: Све почело нападом на конобара

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02.10.2026 11:28

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Масовна туча у центру Сарајева.
Фото: Klix video/Screenshot

У улици Зелених Беретки у центру Сарајева је јуче дошло до масовне тучњаве, а све је започело нападом на конобара.

Како је потврђено из МУП-а КС, у 16.42 сати пријављено им је да је непознати мушкарац напао конобара.

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По изласку на терен, затечен је само конобар, који је упућен на љекарску обраду. У болници му је констатована лака тјелесна повреда.

Полицијски увиђај је извршен на мјесту тучњаве, а саслушан је и одређени број свједока.

"Оперативним радом се дошло до података да су се сукобила два мушкарца с једне и четири мушкарца с друге стране", речено је.

Полиција још увијек испитује све околности сукоба, као и идентитете актера, а тужилаштво тек треба квалификовати овај догађај након што се утврде сви детаљи.

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Раније је Кликс објавио видеоснимак на којем се види тучњава и учесници који користе барске столице и летве како би ударали једни друге. На крају снимка, док неколико актера одлази, чује се да један добацује: "Ето ме за 10 минута. Сви ћете на**бати."

Полиција је убрзо стигла на мјесто догађаја, а пријетња о повратку није остварена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сарајево

Туча

МУП Кантон Сарајево

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