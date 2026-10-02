Масовна туча у центру града: Све почело нападом на конобара

Аутор:АТВ редакција
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У улици Зелених Беретки у центру Сарајева је јуче дошло до масовне тучњаве, а све је започело нападом на конобара.
Како је потврђено из МУП-а КС, у 16.42 сати пријављено им је да је непознати мушкарац напао конобара.
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По изласку на терен, затечен је само конобар, који је упућен на љекарску обраду. У болници му је констатована лака тјелесна повреда.
Полицијски увиђај је извршен на мјесту тучњаве, а саслушан је и одређени број свједока.
"Оперативним радом се дошло до података да су се сукобила два мушкарца с једне и четири мушкарца с друге стране", речено је.
Полиција још увијек испитује све околности сукоба, као и идентитете актера, а тужилаштво тек треба квалификовати овај догађај након што се утврде сви детаљи.
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Раније је Кликс објавио видеоснимак на којем се види тучњава и учесници који користе барске столице и летве како би ударали једни друге. На крају снимка, док неколико актера одлази, чује се да један добацује: "Ето ме за 10 минута. Сви ћете на**бати."
Полиција је убрзо стигла на мјесто догађаја, а пријетња о повратку није остварена.
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