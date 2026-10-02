Инвестиција вриједна више од 2,5 милијарди КМ: Вишковић о изградњи ауто-путева

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Аутопутеви Републике Српске" Радован Вишковић изјавио је да је тренутно уговорена изградња 114,5 километара нових ауто-путева, уз обезбијеђено финансирање и извођаче, што представља инвестициони циклус вриједан више од 2,5 милијарди КМ без ПДВ-а.
Вишковић је навео да "Аутопутеви Републике Српске" тренутно управљају са 111 километара ауто-пута, а да би у наредних три до пет година, реализацијом већ уговорених пројеката, Република Српска требало да има готово двоструко већу километражу ауто-путева.
"То је сто четрнаест и по километара новог ауто-пута, на ових постојећих 111. Ми већ имамо уговорено, изабране извођаче и обезбијеђено финансирање", рекао је Вишковић.
Он је подсјетио да је један од стратешких циљева повезивање Бањалуке и Београда ауто-путем кроз Републику Српску, наводећи да је дионица од Градишке до Добоја већ изграђена, као и нови мост преко Саве код Градишке.
Вишковић је изјавио и да очекује да би кинеска компанија "Шандонг" у наредне двије године могла да заврши ауто-пут Бањалука–Приједор, дужине око 40 километара.
Он је подсјетио да је концесија за ауто-пут Бањалука–Приједор потписана још 2018. године, али да је до стварања услова за пуни почетак пројекта било потребно ријешити велики број питања, те да је на концесиони уговор потписано око 45 анекса.
"Тек су се у септембру прошле године створили предуслови да кинеска Ексим банка, извозна банка Кине и државна банка, одобри финансирање 'Шандонгу'", рекао је Вишковић.
Вишковић је изјавио да је у току и јавна набавка за проширење наплатних станица у Јакуповцима и Градишци, како би се повећао њихов капацитет у периодима појачаног саобраћаја.
Он је рекао да број корисника ауто-путева расте сваке године, што истовремено повећава приход од путарине, али ствара и потребу за унапређењем инфраструктуре.
(Срна)
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