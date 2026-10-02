Цвијановић: Настављамо да се посвећујемо иновацијама

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић отворила је Међународни научни скуп "Наука и настава данас" на бијељинском Педагошком факултету Универзитета Источно Сарајево, те истакла важност подршке науци, универзитетима и свим нивоима образовања.
"Моја подршка нашим универзитетима, Педагошком факултету, али и средњим и основним школама постојала је све ове године, а наставићемо да се посвећујемо иновацијама и свим новим доприносима који ће обезбиједити квалитетније образовање са употребном вриједношћу", поручила је Цвијановићева.
Цвијановићева је истакла да присуство стручњака из 28 земаља представља посебан допринос и упутила честитке организаторима на досадашњем раду.
Нагласила је и да јој је велика част што данас има прилику да чује шта наука каже о многим важним стварима са којима се данас носимо.
Декан Педагошког факултета Далибор Стевић рекао је да је за наредну годину планирано проширење рада на турском и руском језику, уз већ постојеће секције на енглеском језику.
"Другог дана скупа предвиђен је стручни дио са радионицама намијењеним учитељима, васпитачима и наставницима, са фокусом на практичне теме као што су рад са дјецом са потешкоћама у развоју и заштита дјеце од опасности на друштвеним мрежама и сајбер криминала", закључио је Стевић.
На скупу ће бити представљена 164 научна рада, а у оквиру пленарних излагања обратиће се еминентни стручњаци, међу којима са института у Ахену и са Пекиншког универзитета, једног од водећих свјетских универзитета у области географије и климатологије.
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