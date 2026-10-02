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Будимир: Захваљујући Додику и Лукачу Центар за обуку није постао центар за мигранте

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02.10.2026 11:35

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Захвалница МУП-а Жељку Будимиру
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир истакао је, поводом обиљежавања 10 година рада Центра за обуку МУП-а Српске, да је то један од најзначајнијих капацитета МУП-а, који је у претходној деценији имао кључну улогу у образовању и оспособљавању полицијских службеника.

"Само у посљедњих 10 година кроз МУП је прошло око 7.000 припадника, а велики дио тог процеса одвијао се управо овдје. Ово је жила куцавица МУП-а и тако ће бити и у будућности. Центар за обуку је мјесто у којем стварамо нове генерације наших припадника и припремамо их за одговоран и сложен посао који их очекује", рекао је Будимир.

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Он је подсјетио да је тада, захваљујући ентузијазму министра унутрашњих послова Драгана Лукача и одлучношћу предсједника Милорада Додика одбијен захтјев Брисела да на овом мјесту буде отворен центар за прихват миграната.

Будимир је нагласио да Република Српска мора наставити да улаже у своје институције, а посебно у људе који су носиоци њиховог рада.

"Данас можемо бити поносни на наше припаднике, посебно на младе људе који долазе, али и на оно што смо урадили када је ријеч о новом наоружању, опреми и условима за њихов рад и обуку. Све то не би било могуће без подршке Владе Републике Српске", истакао је Будимир.

Минић и Будимир у Центру за обуку
Минић и Будимир у Центру за обуку
АТВ / Бранко Јовић

Он је захвалио предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу и Влади за континуирану подршку МУП-у.

"Није било сједнице Владе, а да се нису разматрале потребе МУП-а. Влада је препознавала наше захтјеве и потребе и пружала подршку у ситуацијама када је било потребно да унаприједимо наше капацитете. Захвалан сам предсједнику Владе на подршци коју је пружао", рекао је Будимир.

Он је захвалио и начелнику Центра за обуку Ведрану Симићу који, заједно са инструкторима, добро ради свој посао.

Министар је поручио да ће развој Центра за обуку и МУП-а бити настављен.

"Живимо у времену великих промјена, у времену у којем се од наших институција траже нови одговори и већа спремност. Ми смо показали да знамо да се прилагодимо и да развијамо наше капацитете. Наставићемо да улажемо у људе, знање, опрему и инфраструктуру, јер само тако можемо имати снажан и модеран МУП", нагласио је Будимир.

Он је истакао да је посебно важно што Центар за обуку окупља људе који своја знања и искуства преносе на нове генерације полицијских службеника, преноси "Срна".

"Ових 10 година нису само 10 година једног објекта или институције. То је 10 година рада, знања, искуства и људи који су заједно градили систем. Данас имамо генерације припадника који су прошли кроз овај центар и који су својим радом показали да смо на добром путу", рекао је Будимир.

Будимир је честитао припадницима Седме класе завршетак обуке.

"Хвала свим припадницима МУП-а на њиховом раду и залагању. Вама, припадницима Седме класе, честитам завршетак обуке и желим вам много успјеха, одговорности и професионалности у будућем раду. Ви сте будућност МУП-а Републике Српске", поручио је Будимир.

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Тагови :

Жељко Будимир

МУП Републике Српске

Центар за обуку Залужани

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