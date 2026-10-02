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Расте број туриста у Српској: Ево гдје најчешће иду и колико остају

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02.10.2026 12:12

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Жена са руксаком гледа према планинском врху.
Фото: Pexels/Chris G

Пратећи податке Републичког завода за статистику РС, током осам мјесеци 2026. године Републику Српску је посјетило 357.548 туриста, који су остварили 871.678 ноћења, што је за 3,9% више долазака и 6,1% више ноћења у односу на исти период претходне године.

Ако упоредимо број остварених ноћења током осам мјесеци 2026. године у односу на исти период 2025. године, планинска мјеста су забиљежила повећање од 20,2%, док су бањска мјеста забиљежила повећање од 5,2%, док су остала туристичка мјеста забиљежила повећање од 2,5% (а то су друга мјеста која посједују атрактивне факторе нпр. климатске, културно историјске, те ријечна и језерска мјеста...).

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Такође, треба напоменути да су се гости током првих шест мјесеци 2026. године у просјеку задржавали 2,5 дана.

Као и претходне године највећу посјету, поред домаћих туриста, су остварили гости из окружења: Србијe, Хрватскe, Словеније и Црна Горe, док се од осталих европских земаља истичу: Турска, Њемачка, Аустрија и Италија.

По врсти туристичких мјеста домаћи туристи су највећи број ноћења остварили у бањским мјестима, затим слиједе остала туристичка мјеста (а то су друга мјеста која посједују атрактивне факторе нпр. климатске, културно историјске, те ријечна и језерска мјеста...), планинска мјеста и остала мјеста (мјеста која се не могу разврстати ни у једну од наведених група, а располажу угоститељским објектима за смјештај).

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Страни туристи су највећи број ноћења остварили у осталим туристичким мјестима, затим бањским мјестима, па планинским и осталим мјестима.

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Тагови :

Туризам

туристи

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