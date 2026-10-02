Надвожњак у Трну отворен за саобраћај

Аутор:АТВ редакција
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Пуштен је саобраћај на надвожњаку у Трну, саопштено је из "Путева Републике Српске".
Претходно је 24. септембра пуштен саобраћај испод надвожњака.
Подсјећамо, нови надвожњак на брзој цести Бањалука-Лакташи, у насељу Трн, постављен је 1. августа Након што је претходни надвожњак уклоњен.
Постављање надвожњака било је дио пројекта реконструкције магистралног пута и модернизације саобраћајне инфраструктуре на овој дионици, с циљем повећања безбједности и проточности саобраћаја.
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