Надвожњак у Трну отворен за саобраћај

Фото: ATV

Пуштен је саобраћај на надвожњаку у Трну, саопштено је из "Путева Републике Српске".

Претходно је 24. септембра пуштен саобраћај испод надвожњака. Подсјећамо, нови надвожњак на брзој цести Бањалука-Лакташи, у насељу Трн, постављен је 1. августа Након што је претходни надвожњак уклоњен. Постављање надвожњака било је дио пројекта реконструкције магистралног пута и модернизације саобраћајне инфраструктуре на овој дионици, с циљем повећања безбједности и проточности саобраћаја.

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