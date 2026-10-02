Фонд ажурирао водич: Пратња дјетета на лијечењу не плаћа партиципацију

Аутор:АТВ редакција
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Фонд здравственог осигурања Републике Српске ажурирао је водич кроз права у области планирања породице, права трудница и дјеце, будући да је измјенама Закона о обавезном здравственом осигурању Српске пратња у болници ослобођена плаћања партиципације.
Измјенама овог закона омогућено је да родитељи, старатељи или усвојитељи могу да буду у пратњи дјетета до 18 година које је на болничком лијечењу, уколико постоји медицинска индикација за то, док је раније то било могуће за дјецу до 15 година, саопштено је из Фонда.
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У Фонду су истакли да је новина то да је пратња омогућена за осигуранике старије од 18 година, којима је утврђена потпуна пословна неспособност или над којима је продужено родитељско право.
"Пратња другог лица обезбјеђује се на приједлог љекара медицине код којег је осигураник регистрован или на приједлог љекара гдје се осигураник лијечи", појаснили су из Фонда.
Водећи се слоганом "Здравствено осигурање - права која познајете, здравље које чувате", Фонд припрема и благовремено ажурира водиче кроз права који су доступни на званичној интернет страници ове установе с циљем што једноставнијег информисања осигураника о правима.
На овај начин, Фонд настоји да осигуранике информише о свим новинама у овој области, а међу значајним измјенама које се односе на права родитеља и дјеце јесу и измјене у вези са плаћеним одсуством за његу болесног дјетета.
У Фонду су подсјетили да сада родитељи у Републици Српској имају право на дупло више дана за његу болесног дјетета - за дјецу до 15 година 30 дана боловања, а за дјецу старију од 15 година 14 дана плаћеног одсуства.
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Родитељ тешко обољеле дјеце има право на боловање све док је у пратњи дјетета које је на болничком лијечењу, у Републици Српској или континуирано у иностранству, и не мора да иде на комисију за оцјену боловања.
Сва ова права, као и права која се тичу планирања породице, лијечења неплодности и биомедицински потпомогнуте оплодње, те права која се односе на накнаду плате родитеља за вријеме боловања због његе болесног дјетета, појашњена су у ажурираном водичу.
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