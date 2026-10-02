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Минић: Полиција - гарант безбједности Српске, наставља се улагање

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02.10.2026 11:31

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Саво Минић у Центру за обуку
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је у Центру за обуку Министарства унутрашњих послова (МУП) Српске у посљедњих 10 година обучено најмање 7.000 полицајаца који су данас један од гараната републичке безбједности и честитао свима који су учествовали у формирању овог центра.

Минић је у обраћању на данашњој свечаности поводом 10 година Центра за обуку у Бањалуци нагласио да апсолутно сви грађани Српске могу мирно да спавају.

САЈ РС и Жандармерија РС
САЈ РС и Жандармерија РС
АТВ / Бранко Јовић

"Немамо организоване банде и оне који спроводе терор. Наши припадници су они који испоручују сигурност грађанима, као и заштиту њихове имовине и живота", рекао је Минић, преноси "Срна".

Он је рекао да МУП Српске континуирано улаже у што бољу обуку својих припадника, као и одговарајућу опрему.

"Влада ће наставити материјално и свакако да улаже у МУП како би остварио све задатке, а грађанима донио сигурност и безбједност. Желимо јачу, љепшу и бољу Српску", поручио је Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Центар за обуку Залужани

МУП Републике Српске

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