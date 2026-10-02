Минић: Полиција - гарант безбједности Српске, наставља се улагање

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је у Центру за обуку Министарства унутрашњих послова (МУП) Српске у посљедњих 10 година обучено најмање 7.000 полицајаца који су данас један од гараната републичке безбједности и честитао свима који су учествовали у формирању овог центра.
Минић је у обраћању на данашњој свечаности поводом 10 година Центра за обуку у Бањалуци нагласио да апсолутно сви грађани Српске могу мирно да спавају.
"Немамо организоване банде и оне који спроводе терор. Наши припадници су они који испоручују сигурност грађанима, као и заштиту њихове имовине и живота", рекао је Минић, преноси "Срна".
Он је рекао да МУП Српске континуирано улаже у што бољу обуку својих припадника, као и одговарајућу опрему.
"Влада ће наставити материјално и свакако да улаже у МУП како би остварио све задатке, а грађанима донио сигурност и безбједност. Желимо јачу, љепшу и бољу Српску", поручио је Минић.
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