Logo

Цвијановићевој и Додику захвалнице за подршку у развоју Центра за обуку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.10.2026 10:45

Коментари:

0
Цвијановићевој и Додику захвалнице за подршку у развоју Центра за обуку

У Центру за обуку Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске у Залужанима код Бањалуке уручене су захвалнице за подршку у стварању и развоју овог центра, а међу добитницима су, између осталих, и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик.

Захвалнице су уручене и премијеру Сави Минићу, министру унутрашњих послова Жељку Будимиру, директору Полиције Српске Синиши Кострешевићу, некадашњем министру унутрашњих послова Драгану Лукачу, те Првом пјешадијском батаљону Шесте пјешадијске бригаде Оружаних снага БиХ, који су својим радом, подршком и сарадњом допринијели оснивању, развоју и функционисању Центра.

илу-пожар-депонија

Градови и општине

Због пожара на депонији ваздух загађен: Настава се и данас изводи онлајн

Сребрни знак Полиције додијељен је Центру за обуку.

Цвијановићевој је захвалница додијељена за подршку оснивању и опремању Центра и сарадњу у вријеме када је обављала дужност предсједника Владе Републике Српске, преноси "Срна".

Додику је захвалница припала за подршку оснивању, опремању, развоју и функционисању Центра.

Будимиру и Минићу захвалница је уручена за подршку даљем опремању, развоју и функционисању Центра.

Захвалница је Првом пјешадијском батаљону Шесте пјешадијске бригаде Оружаних снага БиХ додијељена за добру узајамну сарадњу на реализацији заједничких обука, а Лукачу за уложени труд и напоре на успостављању и изградњи Центра, његовом опремању и развоју.

Радован Ковачевић

БиХ

Ковачевић: Глас за Минића и Цвијановић потврда побједе Српске над Шмитом и Марфијем

Кострешевићу је захвалница припала за подршку опремању, развоју и функционисању Центра.

Сребрни знак Полиције додијељен је Центру за посебне заслуге у раду, обуци и усавршавању посебних вјештина и знања припадника специјализованих организационих јединица МУП-а, а ово признање је начелнику Центра Ведрану Симићу уручио ресорни министар Жељко Будимир.

Захвалнице су уручене у оквиру свечаности поводом 10 година Центра за обуку, у којем је за то вријеме организовано око 250 различитих обука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

Центар за обуку Залужани

МУП Републике Српске

Коментари (0)

Више из рубрике

Тришић Бабић: Грађани неће дуго чекати да виде резултате посјете Москви

Република Српска

Тришић Бабић: Грађани неће дуго чекати да виде резултате посјете Москви

9 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић за АТВ: Рапидно смо повећали сва примања грађана

9 ч

1
Полиција МУП Републике Српске

Република Српска

МУП Српске издао важно обавјештење за грађане

10 ч

2
Род Благојевић

Република Српска

Благојевић: Изузетни дипломатски потези Додика, свијетла будућност односа са Америком

20 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

19

21

Саслушано шест свједока у предмету Меморијалног центра Сребреница

19

21

Медведев: Захваљујући СНСД-у Бањалука одлучно брани право да гради своју будућност

19

17

У ЦИК-у увјеравају да је све спремно, у ГИК-овима бројни проблеми

19

17

За шта гласамо на предстојећим изборима?

19

06

Саво Минић: Бањалуко, хвала!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима