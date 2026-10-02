Цвијановићевој и Додику захвалнице за подршку у развоју Центра за обуку

Аутор:АТВ редакција
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У Центру за обуку Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске у Залужанима код Бањалуке уручене су захвалнице за подршку у стварању и развоју овог центра, а међу добитницима су, између осталих, и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик.
Захвалнице су уручене и премијеру Сави Минићу, министру унутрашњих послова Жељку Будимиру, директору Полиције Српске Синиши Кострешевићу, некадашњем министру унутрашњих послова Драгану Лукачу, те Првом пјешадијском батаљону Шесте пјешадијске бригаде Оружаних снага БиХ, који су својим радом, подршком и сарадњом допринијели оснивању, развоју и функционисању Центра.
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Сребрни знак Полиције додијељен је Центру за обуку.
Цвијановићевој је захвалница додијељена за подршку оснивању и опремању Центра и сарадњу у вријеме када је обављала дужност предсједника Владе Републике Српске, преноси "Срна".
Додику је захвалница припала за подршку оснивању, опремању, развоју и функционисању Центра.
Будимиру и Минићу захвалница је уручена за подршку даљем опремању, развоју и функционисању Центра.
Захвалница је Првом пјешадијском батаљону Шесте пјешадијске бригаде Оружаних снага БиХ додијељена за добру узајамну сарадњу на реализацији заједничких обука, а Лукачу за уложени труд и напоре на успостављању и изградњи Центра, његовом опремању и развоју.
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Кострешевићу је захвалница припала за подршку опремању, развоју и функционисању Центра.
Сребрни знак Полиције додијељен је Центру за посебне заслуге у раду, обуци и усавршавању посебних вјештина и знања припадника специјализованих организационих јединица МУП-а, а ово признање је начелнику Центра Ведрану Симићу уручио ресорни министар Жељко Будимир.
Захвалнице су уручене у оквиру свечаности поводом 10 година Центра за обуку, у којем је за то вријеме организовано око 250 различитих обука.
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