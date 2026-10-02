Због пожара на депонији ваздух загађен: Настава се и данас изводи онлајн

Настава у основним и средњим школама на подручју Горажда и данас се одвија онлајн због загађеног ваздуха узрокованог пожаром на дивљој депонији у Шишетима.

Одлуку о одржавању наставе донијело је ресорно кантонално министарство на препоруку Завода за јавно здравство Босанско-подрињског кантона како би се ризици од загађења ваздуха свели на минимум.

Од одлуке о одржавању наставе у онлајн формату изузете су школе у подручјима која нису изложена посљедицама пожара, односно у Иловачи, Устиколини и Прачи.

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Из ресорног министарства су нагласили да ће због новонастале ситуације пратити упутства кантоналног Завода за јавно здравство, те да се надају да ће уторак ученици поново бити у школским клупама.

Пожар на илегалној депонији Шишета код Горажда избио је у сриједу у послијеподневним часовима, што је узроковало ширење густог дима. Ватра је стављена под контролу, али горе дубински слојеви због чега посљедице осјећа становништво, пишу федерални медији.

(Срна)