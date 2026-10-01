Дом здравља Угљевик набавио ново санитетско возило вриједно 125.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Дом здравља Угљевик обогатио је свој возни парк новим санитетским возилом марке пежо, вриједним 125.000 КМ без ПДВ-а, које је набављено из властитих средстава ове здравствене установе.
Ново возило опремљено је савременом и неопходном опремом за безбједан санитетски превоз, збрињавање пацијената у хитним случајевима и рад на терену.
Директорица Дома здравља Угљевик, Цвјетана Драгоњић, истакла је да набавка новог санитетског возила представља значајно унапређење услова за пружање здравствених услуга грађанима.
"Од данас нашим грађанима можемо понудити још боље услове за санитетски превоз и збрињавање у хитним случајевима. Возило је савремено опремљено, а посебно је значајно што смо у претходном периоду додатно ојачали и кадровске капацитете. Однедавно имамо запосленог доктора ургентне медицине, док су четири љекара упућена на специјализацију", навела је директорица.
Она је додала да Дом здравља Угљевик има 85 запослених, те да се плате запосленима, као и обавезе према добављачима, редовно измирују.
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Начелник општине Угљевик, Драган Гајић, истакао је да набавка возила показује да Дом здравља, уз редовно измиривање обавеза, има могућност да улаже у унапређење здравствене заштите.
"Дом здравља уредно измирује све обавезе према запосленима и добављачима, а ова набавка је још један показатељ да се може улагати у опрему и унапређење услова за грађане. Наш наредни задатак је рјешавање паркинга за возила хитне медицинске помоћи, а разговарамо и о могућности доградње службе хитне помоћи", рекао је Гајић.
Доктор Станишић, Др ургентне медицине, нагласио је да ново возило доноси додатне могућности за организацију рада на терену.
"Свако возило је добродошло јер омогућава веће могућности за санитетски превоз и више кућних посјета. Међутим, возило има пуну вриједност тек када је адекватно опремљено, а ово возило посједује сву потребну основну опрему за рад на терену, укључујући опрему за праћење виталних параметара и збрињавање трауматизованих пацијената", рекао је др Станишић.
Према његовим ријечима, санитетска возила Дома здравља свакодневно су ангажована, док потребе за теренским радом, кућним посјетама и ноћним прегледима из године у годину расту.
Дом здравља Угљевик располаже и санитетским возилом набављеним 2023. године, које је овој установи донирано од Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.
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