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У Болницу ''Србија'' ускоро стижу нови магнет, мамограф и магнет

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01.10.2026 11:06

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Зграда болнице Србија у Источном Сарајеву.
Фото: Facebook/Screenshot

Болница "Србија" Источно Сарајево до краја године очекује испоруку магнетне резонанце, мамографа и дигиталног рендгена, чиме ће бити обновљена комплетна дијагностика и радиологија у овој здравственој установи, изјавио је директор Небојша Шешлија.

Шешлија је рекао новинарима да је, према информацијама које је добио од Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, у завршној фази тендер који је расписан у сарадњи са Свјетском банком.

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"Изабран је произвођач, односно фирма која ће испоручити комплетну опрему. Ради се о више дијагностичке опреме за све установе у Републици Српској", навео је Шешлија, преноси Срна.

Он је истакао да ће Болница "Србија", по окончању поступка и испоруци опреме, добити савремени нови магнет, мамограф и дигитални рендген.

"Самим тим, комплетна дијагностика и радиологија у нашој установи биће обновљена, и пацијентима ће бити на располагању најсавременије дијагностичке методе", нагласио је Шешлија.

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Према његовим ријечима, тачан рок испоруке зависи од фирме која је изабрана за испоруку опреме, али се очекује да ће нова опрема бити стављена на располагање Болници "Србија" до краја године.

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Тагови :

Болница Србија

Источно Сарајево

Небојша Шешлија

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