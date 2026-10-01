Додик: Биљана Плавшић се борила за српски народ, заслужила све почасти

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик изразио је саучешће поводом смрти бивше предсједнице Биљане Плавшић, поручивши да је она задужила Републику Српску, те да је заслужила све почасти.
Поручио је да је она била његов близак сарадник.
"Као њен предсједник као човјек који је у тешким временима заједно са руководством тадашње Српске стала у одбрану српског народа, а касније и формирању Српске. Она је задужила Републику Српску и борила се за српски народ. Као предсједница Републике Српске заслужила је све почасти", поручио је Додик.
С тугом сам примио вијест о смрти Биљане Плавшић. Њено име остаје уписано у историју Републике Српске - као име жене која је припадала генерацији која је у најтежим временима градила прве институције, прве темеље и прву свијест о томе да српски народ мора имати сопствени… pic.twitter.com/ZAlYqY9Tdd— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 1, 2026
Додик је додао да се Плавшићева борила се за што бољи положај.
"Нажалост потпуно неоправдано је одговарала у Хашком трибуналу", каже Додик.
Република Српска
Декан, предсједник: Ко је била Биљана Плавшић?
Подсјећамо, некадашњи предсједник Републике Српске Биљана Плавшић преминула је јутрос у Београду у 96. години. Сахрана би требало да буде обављена у Бањалуци.
Република Српска
Преминула Биљана Плавшић
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