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Додик: Биљана Плавшић се борила за српски народ, заслужила све почасти

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01.10.2026 11:50

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Милорад Додик изразио је саучешће поводом смрти бивше предсједнице Биљане Плавшић, поручивши да је она задужила Републику Српску, те да је заслужила све почасти.

Поручио је да је она била његов близак сарадник.

"Као њен предсједник као човјек који је у тешким временима заједно са руководством тадашње Српске стала у одбрану српског народа, а касније и формирању Српске. Она је задужила Републику Српску и борила се за српски народ. Као предсједница Републике Српске заслужила је све почасти", поручио је Додик.

Додик је додао да се Плавшићева борила се за што бољи положај.

"Нажалост потпуно неоправдано је одговарала у Хашком трибуналу", каже Додик.

Биљана Плавшић

Република Српска

Декан, предсједник: Ко је била Биљана Плавшић?

Подсјећамо, некадашњи предсједник Републике Српске Биљана Плавшић преминула је јутрос у Београду у 96. години. Сахрана би требало да буде обављена у Бањалуци.

Биљана Плавшић

Република Српска

Преминула Биљана Плавшић

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Тагови :

Милорад Додик

Биљана Плавшић

Умрла Биљана Плавшић

Преминула Биљана Плавшић

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