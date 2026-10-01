Тешка незгода у Лакташима: Потпуно обустављен саобраћај

Аутор:АТВ редакција
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У Лакташима се догодила тешка саобраћајна незгода.
Учествовали су мотор и аутомобил.
Хроника
Једна особа повријеђена приликом експлозије мине
У току је потпуна обустава саобраћаја, јављају очевици.
За сада нема информација о броју повријеђених, пише Српскаинфо.
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