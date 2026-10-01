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Тешка незгода у Лакташима: Потпуно обустављен саобраћај

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01.10.2026 13:05

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

У Лакташима се догодила тешка саобраћајна незгода.

Учествовали су мотор и аутомобил.

Полиција ФБиХ

Хроника

Једна особа повријеђена приликом експлозије мине

У току је потпуна обустава саобраћаја, јављају очевици.

За сада нема информација о броју повријеђених, пише Српскаинфо.

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Тагови :

Лакташи

судар

обустављен саобраћај

удес

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