Вјеровала да је добила обични поклон од дечка, а онда је услиједио шок

Аутор:АТВ редакција
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Био је то поклон за годишњицу њихове везе и посебно јој је значио управо зато што га је направио својим рукама.
Привјесак јој се толико допао да га је готово свакодневно носила. Путовао је са њом, био уз њу током шетњи и свакодневних обавеза, али Ана није ни слутила да се унутар њега крије нешто веома важно.
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Тери је за израду поклона одабрао дрво хуонског бора, које расте на Тасманији, и направио привезак са малим скривеним одјељком.
Тако је Ана, потпуно несвјесна, више од годину дана око врата носила прстен којим је њен дечко планирао да је запроси.
Тери је неколико пута пожелио да јој открије тајну, али је успио да сачува изненађење. Прави тренутак чекао је током њиховог путовања у Шкотску.
Пар је дуго желио да посјети Шкотску, а Тери је управо тамо одлучио да направи велики корак.
Изабрао је пећину Смоо, у близини Дурнеса, и замолио Ану да му на тренутак преда огрлицу, уз објашњење да жели да фотографише привјезак.
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Ана му је без сумње дала огрлицу.
Тери је тада отворио скривени дио, извадио прстен и клекнуо пред њом. Тек у том тренутку Ана је схватила шта је све вријеме носила око врата.
Пристала је да се уда за њега.
Поред среће и изненађења, Ана је тек тада схватила колико је читава ситуација била невјероватна.
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Привјезак је носила свуда – током путовања, шетњи и свакодневних активности – а да није знала да се у њему налази будући вјеренички прстен.
Поклон који јој је у почетку био драг јер га је направио њен дечко тако је постао и трајна успомена на њихову просидбу.
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