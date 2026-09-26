Зашто након раскида идеализујемо бившег партнера?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Након тешког раскида није необично да нам бивши партнер почне недостајати, чак и када је веза била лоша. Тада често идеализујемо прошлост и присјећамо се углавном лијепих тренутака.
Ова појава позната је као носталгија за бившим партнером. Ријеч је о томе да се бивше љубави присјећамо с чежњом и наклоношћу, при чему често занемарујемо негативне стране претходне везе.
Култура
Промовисана збирка пјесама "Историја неспоразума" Милана Ракуља
"Када чезнемо за одређеном верзијом бившег партнера, често заправо чезнемо за периодом у којем смо се осјећали виђено, саслушано и вољено", каже Сара Слоан, брачна и породична терапеуткиња, сертификована сексуална терапеуткиња и терапеуткиња за партнерске односе.
Како објашњава, свака веза одражава одређену верзију нас самих. Због тога, када нам недостаје бивши партнер, често нам заправо недостаје начин на који смо се уз ту особу осјећали.
Проблем је у томе што носталгија може искривити слику о бившем партнеру, самој вези и заједничким успоменама. Због тога можемо почети вјеровати да нам недостаје идеална верзија особе која заправо никада није ни постојала.
"Носталгија нам омогућава да потиснемо проблеме и сукобе из везе и присјетимо се њених најбољих тренутака", објашњава Слоан.
Друштво
Нема куполе, али остаје један проблем: Огласили се бх. метеоролози
Присјећамо се и особе која смо тада били – својих нада, снова и жеља које смо имали за живот који смо планирали заједно. То могу бити мале ствари, попут вечери када смо сједили на тераси и разговарали о именима за будућу дјецу, али и велики тренуци, попут заједничког меденог мјесеца или путовања на којем смо имали осјећај да је цијели живот тек пред нама.
"И мали и велики тренуци којих се присјећамо често одражавају оно што смо највише вољели у вези с том особом", додаје Слоан.
Такве успомене подсјећају нас на осјећај блискости и сигурности који смо имали уз партнера, због чега нам се тада чинило да је живот једноставнији.
Често бивше партнере гледамо кроз „ружичасте наочаре“. То је посебно изражено када смо усамљени, рањиви или нам недостају блискост и осјећај сигурности које смо некада имали.
Ипак, важно је запамтити да лијепи тренуци не поништавају бол и проблеме који су постојали у вези.
"Својим клијентима увијек препоручујем да се присјете тренутака у којима им је особа показала ко је заиста, а не ко су жељели да постане", каже Слоан.
Породица
Да ли дијете треба да носи име покојника: Свештеник ријешио дилему једне мајке
Важно је присјетити се тренутака када вас је партнер увриједио или назвао погрдним именом и запитати се како сте се тада осјећали. Једнако је важно сјетити се и верзије себе која вам је пред крај везе можда постала непрепознатљива.
"Важно је присјетити се у шта се та веза на крају претворила и свих разлога због којих сте одлучили отићи", каже Слоан.
Ипак, ни стално присјећање на негативне стране бившег партнера није рјешење. Претјерано фокусирање на његове мане може вас једнако задржати у кругу непрестаног размишљања о прошлости.
Рјешење није у томе да бившег партнера представите као лошу особу, већ да реално сагледате оно што вас је раздвајало и проблеме који су постојали у вези, преноси Клиx.
Умјесто да се фокусирате само на лијепе или само на болне успомене, покушајте сагледати цијелу слику.
Економија
Нафта јефтинија него у априлу, али гориво у БиХ скупље
На тај начин можете бити захвални на лијепим тренуцима које сте дијелили, али истовремено прихватити и бол која је била дио те везе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Љубав и секс
9 ч0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
3 д0
Најновије
Најчитаније
18
22
18
18
18
17
17
58
17
54
Тренутно на програму