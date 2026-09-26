Logo

Зашто након раскида идеализујемо бившег партнера?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.09.2026 17:13

Коментари:

0
Svađa partneri
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Након тешког раскида није необично да нам бивши партнер почне недостајати, чак и када је веза била лоша. Тада често идеализујемо прошлост и присјећамо се углавном лијепих тренутака.

Ова појава позната је као носталгија за бившим партнером. Ријеч је о томе да се бивше љубави присјећамо с чежњом и наклоношћу, при чему често занемарујемо негативне стране претходне везе.

Милан Ракуљ, Историја неспоразума

Култура

Промовисана збирка пјесама "Историја неспоразума" Милана Ракуља

"Када чезнемо за одређеном верзијом бившег партнера, често заправо чезнемо за периодом у којем смо се осјећали виђено, саслушано и вољено", каже Сара Слоан, брачна и породична терапеуткиња, сертификована сексуална терапеуткиња и терапеуткиња за партнерске односе.

Како објашњава, свака веза одражава одређену верзију нас самих. Због тога, када нам недостаје бивши партнер, често нам заправо недостаје начин на који смо се уз ту особу осјећали.

Проблем је у томе што носталгија може искривити слику о бившем партнеру, самој вези и заједничким успоменама. Због тога можемо почети вјеровати да нам недостаје идеална верзија особе која заправо никада није ни постојала.

"Носталгија нам омогућава да потиснемо проблеме и сукобе из везе и присјетимо се њених најбољих тренутака", објашњава Слоан.

Јесен

Друштво

Нема куполе, али остаје један проблем: Огласили се бх. метеоролози

Присјећамо се и особе која смо тада били – својих нада, снова и жеља које смо имали за живот који смо планирали заједно. То могу бити мале ствари, попут вечери када смо сједили на тераси и разговарали о именима за будућу дјецу, али и велики тренуци, попут заједничког меденог мјесеца или путовања на којем смо имали осјећај да је цијели живот тек пред нама.

"И мали и велики тренуци којих се присјећамо често одражавају оно што смо највише вољели у вези с том особом", додаје Слоан.

Такве успомене подсјећају нас на осјећај блискости и сигурности који смо имали уз партнера, због чега нам се тада чинило да је живот једноставнији.

Често бивше партнере гледамо кроз „ружичасте наочаре“. То је посебно изражено када смо усамљени, рањиви или нам недостају блискост и осјећај сигурности које смо некада имали.

Ипак, важно је запамтити да лијепи тренуци не поништавају бол и проблеме који су постојали у вези.

"Својим клијентима увијек препоручујем да се присјете тренутака у којима им је особа показала ко је заиста, а не ко су жељели да постане", каже Слоан.

беба

Породица

Да ли дијете треба да носи име покојника: Свештеник ријешио дилему једне мајке

Важно је присјетити се тренутака када вас је партнер увриједио или назвао погрдним именом и запитати се како сте се тада осјећали. Једнако је важно сјетити се и верзије себе која вам је пред крај везе можда постала непрепознатљива.

"Важно је присјетити се у шта се та веза на крају претворила и свих разлога због којих сте одлучили отићи", каже Слоан.

Ипак, ни стално присјећање на негативне стране бившег партнера није рјешење. Претјерано фокусирање на његове мане може вас једнако задржати у кругу непрестаног размишљања о прошлости.

Рјешење није у томе да бившег партнера представите као лошу особу, већ да реално сагледате оно што вас је раздвајало и проблеме који су постојали у вези, преноси Клиx.

Умјесто да се фокусирате само на лијепе или само на болне успомене, покушајте сагледати цијелу слику.

Бензинска пумпа гориво

Економија

Нафта јефтинија него у априлу, али гориво у БиХ скупље

На тај начин можете бити захвални на лијепим тренуцима које сте дијелили, али истовремено прихватити и бол која је била дио те везе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

љубавне везе

раскид везе

Љубав

партнерски однос

Коментари (0)

Прочитајте више

Манифестација Дани тикве у Источној Илиџи.

Градови и општине

Манифестација 'Дани тикве' окупила 80 излагача из БиХ и Србије

1 ч

0
Жена пуније грађе у спортској одјећи држи флашицу са водом.

Здравље

Жене са великим грудима чешће имају ове здравствене проблеме

2 ч

0
Демонстранти ходали улицом, возач их прегазио аутом

Свијет

Демонстранти ходали улицом, возач их прегазио аутом

2 ч

0
Ватрогасци у заштитној опреми гасе пожар на трави у шумском подручју, уз видљив дим.

БиХ

Пожар на Чврсници и даље активан

2 ч

0

Више из рубрике

Млади пар дијели њежни тренутак напољу у бујном, мирном пејзажу.

Љубав и секс

Обратите пажњу: 16 тајних знакова који одају да вас неко заиста воли

9 ч

0
Ко теже подноси превару, мушкарци или жене: Наука има одговор

Љубав и секс

Ко теже подноси превару, мушкарци или жене: Наука има одговор

1 д

0
Млади пар дијели њежни тренутак напољу у бујном, мирном пејзажу.

Љубав и секс

Да ли сте међу њима? Ова четири знака љубав показују д‌јелима

3 д

0
Вјенчаница млада вјенчање

Љубав и секс

Ако планирате свадбу провјерите ове датуме: Наши стари су вјеровали да тада не треба ступати у брак

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Руси разнијели складиште са опремом из ЕУ

18

18

У лажи су кратке ноге: Међународни чланови раскринкали обману Бећировића

18

17

Финансијски хороскоп за октобар открива ко ће имати неочекиване трошкове, а ко ће поправити буџет

17

58

Сузана коначно проговорила о односу са Лепом Бреном након Сашине смрти

17

54

Радови на модернизацији приједорске болнице почињу убрзо

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима