Ко теже подноси превару, мушкарци или жене: Наука има одговор

Аутор:АТВ редакција
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Увријежено је мишљење да мушкарце више погађа сексуална, а жене емоционална превара. Но, ново норвешко истраживање показује да је стварност ипак сложенија и да на реакције на невјеру утичу различити фактори, међу којима је и сексуална оријентација.
Студија из 2025. године, проведена на 4.465 испитаника, показала је да хетеросексуални мушкарци чешће снажније реагују на сексуалну невјеру него хетеросексуалне жене. Најизраженија реакција забиљежена је код мушкараца које жене снажније привлаче, преноси Индекс.
Истраживачи су анализирали и четири особине повезане с традиционалним поимањем мушкости и женствености. Код мушкараца су израженије мужевне карактеристике често биле повезане са снажнијом привлачношћу према женама, а та комбинација и већом нелагодом због сексуалне преваре.
Један од посматраних фактора била су интересовања у дјетињству. Мушкарци који су се прије 12. године чешће бавили активностима које се традиционално сматрају "мушким", попут играња с аутићима или физичких игара, касније су чешће исказивали већу привлачност према женама, што је било повезано и с јачом реакцијом на сексуалну невјеру.
Истраживачи су проучавали и склоност систематизацији или емпатији. Док се систематизација односи на усмјереност према разумијевању начина на који ствари функционишу, емпатија подразумијева већу усмјереност на осјећања других. Тај се фактор показао најмање повезаним с осталим обрасцима.
Важнијим се показао избор занимања. Мушкарци које су привлачила занимања попут инжењерства или грађевинарства, која се традиционално повезују с мушкарцима, чешће су показивали и друге карактеристике повезане с мужевношћу.
Четврти фактор био је лични доживљај властите мужевности или женствености. Код мушкараца који су се доживљавали мужевнијим забиљежен је образац повезан са снажнијом привлачношћу према женама и већом сексуалном љубомором.
Ипак, када су научници узели у обзир саму привлачност према женама, остале карактеристике саме по себи нису биле довољне за објашњење нивоа љубоморе.
Главни аутор студије Леиф Едвард Отесен Кенаир истакао је да се ниво мужевности и женствености разликује међу људима и може мијењати током живота, независно од биолошког пола.
Истраживање је показало и да се разлике између хетеросексуалних мушкараца и жена смањују с годинама. Осим тога, готово половина хетеросексуалних мушкараца изјавила је да би их емоционална превара погодила више од сексуалне.
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Због тога тврдња да "мушкарцима смета секс, а женама осјећања" не описује цијелу слику. Према овом истраживању, највећа сексуална љубомора појавила се код мушкараца које снажно привлаче жене и који имају израженије традиционално мужевне особине.
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Љубав и секс
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