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Радник из БиХ тешко повријеђен: Камион се заглавио у тунелу

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24.09.2026 22:57

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Комби аустријске полиције.
Фото: Pexels

Радник из БиХ теже је повријеђен након што му се кабина камиона заглавила у тунелу у изградњи, у аустријском Флису.

Незгода се догодила синоћ, 23. септембра, око 19.10 часова. Медији преносе да је остао подигнут товарни дио камиона, који је ударио у свод тунела. Након што се овај дио камиона заглавио, камион, односно возачка кабина, су се изненада подигли. Кабина, у којој је био радник из Босне и Херцеговине, ударила је у свод тунела.

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Медији преносе да је ријеч о 29-годишњем возачу камиона, држављанину БиХ, који је том приликом задобио је теже повреде. Након овог инцидента, младић је превезен возилом хитне помоћи у болницу у Замсу.

Материјална штета на камиону

На камиону је настала знатна материјална штета. Товарни дио камиона је потпуно откинут од шасије возила.

Даљу истрагу о инциденту наставиће припадници полицијских снага у Тиролу, преносе Независне новине.

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Тагови :

Држављанин БиХ

Камион

Тунел

Повријеђен радник

Саобраћајна незгода

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