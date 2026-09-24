Хорор на гробљу: Ископали мртвог друга да га опљачкају

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мађарско тужилаштво округа Ноград подигло је оптужницу против двојице 33-годишњих мушкараца због скрнављења гроба и покушаја тешке крађе.
Они су у простору гробнице свог покојног познаника упали са намјером да из ковчега украду накит и новац, али су након језивог чина остали празних шака.
Морбидни инцидент догодио се уочи Нове године, када су оптужени провалили у гробно мјесто свог имућног познаника који је преминуо још 2018. године.
Како се наводи у оптужници, двојац је унапријед детаљно испланирао овај морбидни злочин. У вечерњим сатима отишли су на гробље, а да би провалили у гробницу, прво су поломили металну ограду степеништа. Заједно са комадом бетона, користили су је као алат да разбију и оштете тешку покровну плочу.
Након што су успјели да отворе гроб, један од њих се спустио у гробну раку, отворио ковчег, а потом су заједно извукли тијело покојника.
Безобзирно су претражили унутрашњост ковчега и одјећу умрлог, очекујући да ће пронаћи богатство. Међутим, унутра није било никаквих вриједности.
Иако нису успјели ништа да украду из гроба, током скрнављења су направили огромну материјална штету. Општини која одржава гробље причињена је штета од около 150 евра, док су насљедници преминулог претрпјели штету од чак 11.300 евра због уништене гробнице.
Током истраге утврђено је да ово није био њихов једини злочин. Исти мушкарци су из једног објекта у свом мјесту становања, који је био у фази реновирања, украли и електричне алате.
Окружно тужилаштво за оба кривична дјела затражило је строге казне затвора, забрану обављања јавних функција, потпуну надокнаду причињене штете, као и одузимање имовине, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
57
22
51
22
49
22
47
22
45
Тренутно на програму