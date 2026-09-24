Гориво скупље за марку у кратком року

Аутор:АТВ редакција
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Цијене горива на појединим пумпама у Босни и Херцеговини достигле су рекордних 3,99 марака по литри, а у Кнежеву је чак забиљежена цијена од 4,01 КМ.
Још шокантнији податак је то да је цијена порасла за једну марку у веома кратком року - од јула.
За резервоар горива возачи морају да издвоје и више од 200 марака, што је погубно за ионако осиромашене кућне буџете бројних грађана у нашој земљи.
Власти у Босни и Херцеговини су мало шта урадиле да помогну грађанима. На снази је једино мјера Владе Републике Српске да се грађанима врати 10 фенинга акцизе по литри горива и то се не примјењује на свим пумпама, преноси БХРТ.
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