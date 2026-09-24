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Сан о стану све даљи: Млади у Европи више не могу да купе некретнину

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24.09.2026 22:33

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klkuč, nekretnina, vrata
Фото: Pixabay

Према извештају ОЕЦД-а, млађе генерације имају све мање шансе за куповину некретнине, док се власништво смањује у многим европским земљама.

Положај младих кроз историју прошао је бројне промјене. Млади данас воде своје битке и са извјесном дозом зрелости приступају одраслом свијету гдје се од њих очекује да повлаче битне, животне потезе. Један од њих је куповина стана.

Међутим, млађе генерације у Европи, како показују истраживања, све теже долазе до сопственог дома и по стопама власништва над некретнинама заостају за својим родитељима.

То показују подаци Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), који указују на стамбену кризу која највише погађа младе и сан о сопственој кући или стану чини све тежим за остваривање.

Зашто је младима данас теже да купе стан?

Стручњаци ОЕЦД-а навели су да је вјероватно ријеч о неколико повезаних разлога, а један од круцијалних јесте да је приступ стамбеним кредитима постао тежи, јер су растуће каматне стопе од 2021. године повећале трошкове задуживања. Такође, у многим земљама ОЕЦД-а цијене некретнина расле су брже од прихода.

"Релативно спор раст плата додатно је смањио могућност, па је онима који први пут купују некретнину теже да прикупе учешће и испуне услове за кредит", наводе стручњаци.

Проблем није само учешће за кредит

"Најважнија препрека је висина цијена некретнина у односу на приходе генерација које су стасавале након почетка 2000-их", рекао је Џонатан Криб, замјеник директора Института за фискалне студије (ИФС), објашњавајући пад у Уједињеном Краљевству:

"Не ради се само о томе колико је тешко прикупити учешће, већ о томе да људи, чак и уз довољно велико учешће, не могу да позајме довољно новца да купе дом у подручју у којем живе или у његовој близини".

Двоцифрени пад забиљежиле су и Данска (-13 процентних поена), Аустрија (-11) и Луксембург (-10), док су Њемачка и Швајцарска забиљежиле пад од по 9 процентних поена.

Насупрот томе, снажан раст власништва порастао је са 38 на 88 одсто у Словачкој, а у Чешкој са 36 на 76 одсто. Пољска је забиљежила раст од 20 процентних поена, са 57 на 77 одсто.

Шта показује извјештај ОЕЦД-а?

Извјештај ОЕЦД-а о кретању богатства домаћинстава показује да млађе генерације у Европи знатно теже достижу ниво власништва, у односу на њихове родитеље у том узрасту. 60 одсто људи рођених око 1975. године имало је сопствену некретнину до 32. године. За генерацију рођену 1980. године тај удио пао је на 58 одсто, а за рођене 1985. године на само 52 одсто.

Пад власништва у већини европских земаља

Новији подаци на нивоу држава потврђују да се овај тренд наставља. Према извјештају ОЕЦД-а о изгледима за запошљавање за 2025. годину, удио људи у тридесетим годинама који посједују некретнину у којој живе пао је у отприлике двије трећине земаља када се упореде средина деведесетих и посљедњи доступни подаци.

"Млађе генерације имају мање шансе да посједују дом него што су их имале прије три деценије", наводи се у извјештају.

Највећи пад стопе власништва међу људима у тридесетим годинама забиљежен је у Ирској. Тамо је средином деведесетих 81 одсто њих имало сопствени дом, да би тај број посљедњих година пао на 53 одсто.

Међу пет највећих европских економија, Француска је једина земља у којој је стопа власништва порасла, и то за 4 процентна поена, преноси Индекс.хр.

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Тагови :

Европа

некретнине

Цијене

станови

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