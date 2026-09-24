Сан о стану све даљи: Млади у Европи више не могу да купе некретнину

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Према извештају ОЕЦД-а, млађе генерације имају све мање шансе за куповину некретнине, док се власништво смањује у многим европским земљама.
Положај младих кроз историју прошао је бројне промјене. Млади данас воде своје битке и са извјесном дозом зрелости приступају одраслом свијету гдје се од њих очекује да повлаче битне, животне потезе. Један од њих је куповина стана.
Међутим, млађе генерације у Европи, како показују истраживања, све теже долазе до сопственог дома и по стопама власништва над некретнинама заостају за својим родитељима.
То показују подаци Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), који указују на стамбену кризу која највише погађа младе и сан о сопственој кући или стану чини све тежим за остваривање.
Стручњаци ОЕЦД-а навели су да је вјероватно ријеч о неколико повезаних разлога, а један од круцијалних јесте да је приступ стамбеним кредитима постао тежи, јер су растуће каматне стопе од 2021. године повећале трошкове задуживања. Такође, у многим земљама ОЕЦД-а цијене некретнина расле су брже од прихода.
"Релативно спор раст плата додатно је смањио могућност, па је онима који први пут купују некретнину теже да прикупе учешће и испуне услове за кредит", наводе стручњаци.
"Најважнија препрека је висина цијена некретнина у односу на приходе генерација које су стасавале након почетка 2000-их", рекао је Џонатан Криб, замјеник директора Института за фискалне студије (ИФС), објашњавајући пад у Уједињеном Краљевству:
"Не ради се само о томе колико је тешко прикупити учешће, већ о томе да људи, чак и уз довољно велико учешће, не могу да позајме довољно новца да купе дом у подручју у којем живе или у његовој близини".
Двоцифрени пад забиљежиле су и Данска (-13 процентних поена), Аустрија (-11) и Луксембург (-10), док су Њемачка и Швајцарска забиљежиле пад од по 9 процентних поена.
Насупрот томе, снажан раст власништва порастао је са 38 на 88 одсто у Словачкој, а у Чешкој са 36 на 76 одсто. Пољска је забиљежила раст од 20 процентних поена, са 57 на 77 одсто.
Извјештај ОЕЦД-а о кретању богатства домаћинстава показује да млађе генерације у Европи знатно теже достижу ниво власништва, у односу на њихове родитеље у том узрасту. 60 одсто људи рођених око 1975. године имало је сопствену некретнину до 32. године. За генерацију рођену 1980. године тај удио пао је на 58 одсто, а за рођене 1985. године на само 52 одсто.
Новији подаци на нивоу држава потврђују да се овај тренд наставља. Према извјештају ОЕЦД-а о изгледима за запошљавање за 2025. годину, удио људи у тридесетим годинама који посједују некретнину у којој живе пао је у отприлике двије трећине земаља када се упореде средина деведесетих и посљедњи доступни подаци.
"Млађе генерације имају мање шансе да посједују дом него што су их имале прије три деценије", наводи се у извјештају.
Највећи пад стопе власништва међу људима у тридесетим годинама забиљежен је у Ирској. Тамо је средином деведесетих 81 одсто њих имало сопствени дом, да би тај број посљедњих година пао на 53 одсто.
Међу пет највећих европских економија, Француска је једина земља у којој је стопа власништва порасла, и то за 4 процентна поена, преноси Индекс.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
57
22
51
22
49
22
47
22
45
Тренутно на програму