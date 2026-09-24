Исплаћено 3,2 милиона за подстицаје

Аутор:АТВ редакција
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 3.270.167 КМ и то 1.110 корисника.
Исплаћене су премија за пшеницу, подршка пројектима руралног развоја, подршка пројектима у пољопривреди кроз сарадњу Владе Републике Српске и општине Сребреница, те премија за произведене и продане саднице јабучастог, коштичавог и језграстог воћа.
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