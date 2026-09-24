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Исплаћено 3,2 милиона за подстицаје

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24.09.2026 14:19

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Исплаћено 3,2 милиона за подстицаје
Фото: Pexels

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило  3.270.167 КМ и то 1.110 корисника.

Исплаћене су премија за пшеницу, подршка пројектима руралног развоја, подршка пројектима у пољопривреди кроз сарадњу Владе Републике Српске и општине Сребреница, те премија за произведене и продане саднице јабучастог, коштичавог и језграстог воћа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Министарство пољопривреде

Подстицаји

Влада Републике Српске

Пшеница

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