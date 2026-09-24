Обука за 40 ватрогасаца-спасилаца о интервенцијама у саобраћају

Аутор:АТВ редакција
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У Дервенти се данас одржава специјализована обука за 40 ватрогасаца-спасилаца са подручја регије Добој, усмјерена на унапређење знања и вјештина за интервенције приликом саобраћајних незгода.
Представник Подручног одјељења Добој Републичке управе цивилне заштите Радослав Ристић рекао је да овакве обуке доприносе усавршавању ватрогасаца-спасилаца који су међу првима на мјесту саобраћајних незгода и других ванредних ситуација.
"Сигурно је да ће им овакав вид обуке и вјежби допринијети усавршавању како би били што спретнији у ванредним интервенцијама и саобраћајним незгодама", рекао је Ристић новинарима.
Он је навео да Републичка управа цивилне заштите често организује сличне обуке, подсјетивши да је једна таква показна вјежба одржана и у Добоју у марту.
Ристић је истакао значај сарадње Републичке управе цивилне заштите са локалним заједницама и ватрогасно-спасилачким јединицама.
Старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Дервента Славен Пијетловић рекао је да је данашња обука посвећена техничком приступу уз употребу развалног алата, који се користи приликом саобраћајних незгода.
"Имамо инструкторе из Словеније који ће покушати да нам пренесу своја знања како бисмо усавршили технике и вјештине и што боље и ефикасније реаговали у случајевима техничких интервенција у саобраћају", навео је Пијетловић.
Он је истакао да Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Дервента располаже опремом "холматро", која представља посљедњу генерацију опреме за техничке интервенције, а коју је у потпуности набавила Градска управа.
Према његовим ријечима, овакве обуке су посебно значајне због нових стандарда и конструкције савремених возила, што захтијева од ватрогасаца-спасилаца и одговарајућу опрему и додатна знања за правовремену реакцију на терену.
Обука се одржава у организацији Републичке управе цивилне заштите Републике Српске и предузећа "Мипекс ауто" из Бањалуке, које је специјализовано за трговину специјалним моторним возилима, ватрогасном, комуналном и спасилачком опремом, преноси Срна.
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