Напад мачетом у пољском самостану: Један мртав, четворо повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Драматични усмјерени напад мачетом потресао је женски самостан у граду Јарославу на југоистоку Пољске, гдје је 31-годишњи држављанин Украјине усмртио једну особу и тешко ранио још четворо људи.
Једна особа је убијена, а четворо је повријеђено, у крвавом нападу мачетом који се јутрос око 9.30 сати догодио у женском самостану у граду Јарославу, на југоистоку Пољске, близу границе са Украјином. Тројица рањених свештеника су у критичном стању и боре се за живот.
Полиција је на лицу мјеста ухапсила осумњиченог држављанина Украјине (31), чије име није саопштено. Представница локалне полиције Ана Длугош изјавила је да је нападач сјечивом насрнуо на четворицу мушкараца и једну жену.
Пољски медији преносе да су сви нападнути мушкарци свештеници, док идентитет повријеђене жене за сада није објављен. Портпаролка Окружног тужилаштва у Пшемислу, Малгожата Тацијух-Курасјевич, потврдила је да су међу жртвама и свештена лица и вјерници који су присуствовали јутарњој миси, преноси "Мирор".
📌 Ukrainian man stabs five people in Poland, including three priests
A 31-year-old Ukrainian refugee allegedly attacked staff and visitors at a Benedictine monastery in Jarosław, southeastern Poland, injuring five people, including three priests.
The victims, four men and a woman, were hospitalized, with three reportedly in serious condition. The suspect was arrested at the scene, and his motive remains unknown.
#Poland #Ukraine— Context 360 (@NewsContext360) September 24, 2026
Иако су први извјештаји говорили да се напад догодио у самој цркви током јутарње мисе, локални медији преносе да је драма почела у кафићу у оквиру Центра за хришћанску културу, који ради при самостану, након чега је нападач упао у црквени простор.
"Једноставно је хтио да нас све побије. Прво их је избо тамо, а онда је побјегао ка цркви. Напао је четворо људи - један свештеник је преминуо на лицу мјеста, други је у критичном стању и љекари му се боре за живот", описала је потресне детаље напада сестра Барбара Дендор, старјешина самостана.
Према њеним ријечима, свештеници су успјели да спасу вјернике од помахниталог нападача. Мотив овог злочина за сада није познат, а надлежно тужилаштво и полиција спроводе детаљну истрагу на терену.
"Ми монахиње смо на сигурном, као и дјеца из вртића који ради у оквиру нашег комплекса. Сви смо у потпуном шоку и молимо се за душу погинулог и опоравак рањених", рекла је она.
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