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Драма на Тари: Медвјед појурио према шесторо људи

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24.09.2026 15:27

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Медвјед
Фото: Pixabay/Miller_Eszter

Права драма одиграла се на Митровцу, када је медвјед потрчао према улазу у едукативни парк "Совина учионица", у којем се у том тренутку налазило шесторо људи.

Опасност је примјетио ватрогасац Срећко Богдановић. Он се није уплашио нити повукао, већ је потрчао кроз шуму за медвједом како би га спријечио да изађе на стазу и приближи се људима.

Захваљујући Срећковој храбрости, присебности и брзој реакцији, медвјед је спријечен да уђе у простор едукативног парка, а свих шест особа остало је безбједно.

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Овај ватрогасац је својим поступком показао да хероји не носе униформу само када су на дужности, Срећко је, ризикујући сопствену безбједност, спријечио могућу трагедију на Тари.

(Телеграф)

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Тагови :

Медвјед

Планина Тара

Опасност

Србија

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