Дјечак (13) убоден ножем у срце, није му било спаса

Аутор:АТВ редакција
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Дјечак (13), који је тешко повређен у тучи, подлегао је јуче повредама послије више од три недјеље борбе.
Он је убоден ножем у срце када су се сукобиле двије групе малољетника и једне пунољетне особе око 22 сата у Улици Македонско-косовска бригада у скопском насељу Чаир, јављају македонски медији.
У физичком обрачуну 31. августа у вечерњим сатима учествовало је пет особа, од којих су четири малољетне, а једна пунолетна. Коришћени су ножеви, а полиција је касније заплијенила три ножа, гумену палицу и друге предмете, пише македонски портал МКД.
Дјечака, који је јуче преминуо, тада је избо његов вршњак, као и још двојицу дјечака. Он не може да оговара пред законом због својих година, тако да му није одређен притвор, али је његов брат (19), такође један од актера, иза решетака, пише "Инфомакс".
Рањени тринаестогодишњак је тада превезен у болницу гдје су се љекари до данас борили за његов живот. Министар здравља Сашо Клековски раније је изјавио да је дјечак убоден у срце. Осим њега, у тучи је повријеђен и његов вршњак, као и три године старији тинејџер.
Због инцидента је ухапшено укупно пет особа, за које је тужилаштво затражило притвор. Мотиви језивог злочина засад нису познати, преноси Курир.
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