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Срамно: Оловка у облику мушког полног органа уз школски прибор

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23.09.2026 19:13

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Школски прибор
Фото: Фејсбук / Хало, инспекторе

На одјељку школског прибора у продавницама ланца ТЕДи у Хрватској пронађене су хемијске оловке у облику мушког полног органа, изложене дјеци на самом почетку школске године.

На друштвеним мрежама огорчени родитељи овог септембра поделили су фотографију из маркета "Теди" у Хрватској, гдје на одељку школског прибора продају хемијске оловке у облику мушког полног органа.

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Наиме, "Теди" је њемачки ланац дисконтних продавница присутан у више европских земаља, док у Хрватској има већи број пословница и продаје разноврсну робу — од кућних потрепштина и декорација до сезонских артикала и школског прибора.

Управо та мјешовитост асортимана, без јасног раздвајања по прикладности за узраст, у овом случају довела је до ситуације која је разбјеснила родитеље и кориснике друштвених мрежа.

Фотографије је објавила и независна потрошачка платформа "Хало, инспекторе".

Овај скандал догодио се у најгорем могућем тренутку, на самом почетку школске године, када породице са дјецом масовно навраћају у овакве продавнице да попуне школарце свим потребним.

Умјесто свеске и фломастера, дијете је на истој полици могло видјети и нешто сасвим друго.

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По хрватском закону, продаја оваквих предмета није потпуно забрањена, тако да се могу пронаћи у бројним продавницама, али, поставља се питање: Да ли им је мјесто у школском прибору или је погодније за секс-шоп?!

Такође, хрватски члан 14. Закона о прекршајима против јавног реда и мира прописује да свако ко на јавном мјесту вријеђа или омаловажава моралне осјећаје грађана може бити кажњен високом новчаном казном.

Да ли је надлежна инспекција покренула поступак, за сада није потврђено.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Школски прибор

Оловка

Мушки полни орган

Хрватска

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