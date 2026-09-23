Ужас у Загребу: На депонији пронађен људски костур

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У размаку од 20 сати загребачки криминалисти два пута су се враћали на депонију у кругу предузећа познате загребачке компаније на Радничкој цести, гдје су радници, разгрћући тоне пристиглог отпада, пронашли дијелове костура непознате одрасле особе.
Док се чекају резултати обдукције коштаних остатака на Заводу за судску медицину и криминалистику, који би требало да утврде идентитет преминуле особе, вријеме и узрок смрти, Јутарњи лист је сазнао како су људски остаци уопште завршили на депонији.
Свијет
Климатолози издали упозорење: Због овог феномена би могло да умре више од 450.000 људи
У широј зони у близини хотела Хилтон изводе се грађевински радови. Руши се један објекат, чији је отпад багером стављен на гомилу и према договору одвожен на депонију.
Када је око 14 часова у уторак камион с отпадом са тог градилишта стигао на депонију, почели су вагање и истовар.
Како сазнаје Јутарњи, радници су током истовара одмах уочили лобању и горњи дио костура. То је било довољно да позову полицију, која је на лицу мјеста обавила увиђај.
Кости су послате на обдукцију, а криминалисти и даље обављају разговоре како би реконструисали мистерију људских остатака. Корисне информације могли би да им дају бивши и садашњи власници земљишта, као и станари околних зграда.
Након што обдукција открије кључне податке о особи, криминалистичка истрага биће настављена како би се утврдило да ли је смрт наступила као посљедица кривичног дјела или је ријеч о нечем другом.
Србија
Славољуб се убио у затвору: Издржавао казну од 40 година
Упућени у проблематику кажу да не треба искључити ни могућност да је ријеч о тијелу бескућника, мигранта или усамљеног грађанина за којим, претпоставља се, чак годину дана нико није трагао.
"Свашта се иначе пронађе на отпаду, али због костура смо сви остали у шоку. То је преседан. Дошао сам с пута у двориште компаније и затекао гомилу полицајаца. Могу само да потврдим да је обављен увиђај, али детаље не могу да откривам", рекао је кратко за Јутарњи лист директор загребачке компаније у којој је костур пронађен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
10
17
06
17
04
16
53
16
52
Тренутно на програму