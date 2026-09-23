Пезешкијан: Иран се неће предати у рату са Америком

Пезешкијан је, осврћући се на говор америчког предсједника Доналда Трампа у уторак рекао да "он мора да зна да ће отпор иранског народа само порасти упркос санкцијама, повећаном притиску и повећаном малтретирању.“

Свијет Словачка од октобра ограничава марже на гориво

- Амерички предсједник Доналд Трамп назвао је Иранце терористима, али смо заправо ми били жртве тероризма. Господин Трамп и они који покушавају да нас малтретирају морају да схвате да смо спремни за дијалог, дипломатију и преговоре - без прихватања језика силе - нагласио је ирански предсједник.

Навео је да Иран никада није био агресор, никада није започео рат и да је увијек показивао посвећеност преговарачком столу и указао на двоструке стандарде у односу на Израел.

- Нуклеарно оружје је у Израелу, али инспектори су у Ирану. Израел убија, али Иран је под санкцијама - рекао је Пезешкијан.

Говорећи о Ормуском мореузу, Пезешкијан је истакао да "стално распоређивање непријатељских флота и ширење рата неће довести до мира".

Свијет Трамп: Канада уништава саму себе

- Не можемо дозволити некима да имају слободан приступ и да стекну свој интерес од пловног пута, а истовремено да користе тај пловни пут да нам наметну своју агресију, да нам наметну несигурност, да нам забране приступ нашим сопственим пловним путевима - поручио је он.

Додао је да је Ирану рат наметнут, али да је та земља доказала да се не плаши борбе и рата који је одбрамбене природе.

Он је навео да су мете напада САД-а биле и спортске хале, универзитети, здравствени центри, школе, болнице, инфраструктура, али и научници, мушкарци, жене и дјеца, додајући да се Иран "брани".

- Америка и Израел су нас напали, опремљени најсавременијом технологијом и системима наоружања, али наш народ је остао непоколебљив. Да, нанијели су нам ударце, али нисмо клечали нити погнули главу. Узвратили смо, али нисмо гађали цивилно становништво - истакао је ирански предсједник.

БиХ Тришић Бабић: Бећировић лагао у УН, присуство Цвијановићеве показатељ да се чуо српски глас

Делегација САД напустила је салу на почетку Пезешкијановог говора.

Трамп је у свом јучерашњем говору рекао да је спријечио Техеран да добије нуклеарно оружје и упозорио да би могао да "уништи Исламску Републику" ако се не постигне договор о окончању сукоба.

(Танјуг)