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Избио још један рат

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23.09.2026 16:45

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Рат у Етиопији
Фото: Screenshot / YouTube

У Етиопији је поново избио грађански рат, а војска је већ заузела прво важно мјесто, преносе медији.

У земљи која се још није опоравила од разорног сукоба у којем је прије неколико година страдало на стотине хиљада људи, побуњеничке снаге из сјеверног региона Тиграј поново су се латиле оружја против централне владе у Адис Абеби.

Лидери у Тиграју објавили су у сриједу да су покренули "одбрамбени рат" против централне владе. Остаје да се види да ли ће рат заиста ескалирати и да ли ће се у њега укључити сусједне земље – нарочито Еритреја.

Убрзо након тога, стигле су вијести да су побуњеници заузели аеродром у Мекелеу, главном граду Тиграја. Авиони тренутно не слијећу на тај аеродром.

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У недјељу су снаге лојалне ТПЛФ-у – странци и покрету из Тиграја – објавиле да су склопиле савез са још шест побуњеничких група које дјелују у Етиопији против централне владе и премијера Абија Ахмеда, кога желе да свргну са власти, преноси "Б92".

Етиопија је поприште дуготрајних сукоба; рат вођен између 2020. и 2022. године однео је стотине хиљада живота, чинећи га једним од најразорнијих сукоба 21. вијека.

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Етиопија

Сукоб Етиопија

Рат у Етиопији

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