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Број заражених еболом достигао 7.700

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23.09.2026 15:54

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Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Број потврђених случајева еболе у Демократској Републици Конго порастао је за више од 1.500 у посљедњих мјесец дана и достигао 7.700, саопштио је Национални институт за јавно здравље.

Укупни број преминулих од почетка епидемије сада је 3.759, наводи се у извјештају.

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"Четрдесет нових случајева и 27 смртних исхода забиљежено је у посљедња 24 часа, чиме је укупни број случајева порастао на 7.773", прецизирано је у дневном извјештају.

Епидемију је изазвао сој еболе будибунгио, против којег у овом тренутку нема одобрене вакцине нити протокола за лијечење.

(Срна)

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Тагови :

ебола

Ебола вирус

ДР Конго

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