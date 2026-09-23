Број заражених еболом достигао 7.700

Аутор:АТВ редакција
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Број потврђених случајева еболе у Демократској Републици Конго порастао је за више од 1.500 у посљедњих мјесец дана и достигао 7.700, саопштио је Национални институт за јавно здравље.
Укупни број преминулих од почетка епидемије сада је 3.759, наводи се у извјештају.
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"Четрдесет нових случајева и 27 смртних исхода забиљежено је у посљедња 24 часа, чиме је укупни број случајева порастао на 7.773", прецизирано је у дневном извјештају.
Епидемију је изазвао сој еболе будибунгио, против којег у овом тренутку нема одобрене вакцине нити протокола за лијечење.
(Срна)
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