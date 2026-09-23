У Румунији пало 20 центиметара снијега: Путари морали да чисте путеве

Аутор:АТВ редакција
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Зима је раније стигла на Трансфагарашан, спектакуларни планински пут у Румунији, који прелази преко Карпата, односно планина Фагараш.
Код језера Балеа снијег је падао толико јако да се на појединим мјестима формирао дебео слој. Пут и околне падине потпуно су прекривени снијегом, а услови у саобраћају брзо су се промијенили, иако је још септембар.
Обилне сњежне падавине захватиле су Трансфагарашан. Путари су у сриједу ујутру морали да интервенишу механизацијом и материјалом против проклизавања како би очистили коловоз, након што се у том планинском подручју формирао дебео слој снијега. Румунски портал Антена Обсерватрор наводи да је на тој локацији пало 20 центиметара снијега.
Регионална дирекција за путеве и мостове Брашова саопштила је да су на путу интервенисале двије машине и да је посуто више од пет тона соли, преноси Телеграф.
– Обилне сњежне падавине на Трансфагарашану! Интервенисали смо са двије машине и више од пет тона соли како бисмо очистили коловоз, али се саобраћај и даље одвија у зимским условима, нарочито у планинском подручју, код језера Балеа – саопштила је Регионална дирекција за путеве и мостове Брашова.
Путари упозоравају возаче да ће временски услови остати исти и наредних дана и препоручују онима који желе да возе Трансфагарашаном да се претходно информишу о условима у саобраћају.
Возачима се такође савјетује да не крећу на пут уколико нису спремни да возе у зимским условима.
На том подручју снијег је падао и дан раније, али тада није било потребе за интервенцијом механизације.
Прошле године први снијег забиљежен је почетком октобра.
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