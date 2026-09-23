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Сара Ћирковић у полуфиналу Европског првенства

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23.09.2026 14:40

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Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.
Фото: Srna

Репрезентативка Србије у боксу Сара Ћирковић пласирала се у полуфинале Европског првенства у Софији у категорији до 54 килограма.

Она је у четвртфиналу савладала Туркињу Бусе Наз Чакироглу резултатом 3:2.

Противница Ћирковићеве у полуфиналу биће Рускиња Анастасија Кол, преносе београдски медији, преноси Срна.

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Тагови :

бокс

Сара Ћирковић

Србија

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Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.

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