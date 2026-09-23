Сара Ћирковић у полуфиналу Европског првенства

Аутор:АТВ редакција
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Репрезентативка Србије у боксу Сара Ћирковић пласирала се у полуфинале Европског првенства у Софији у категорији до 54 килограма.
Она је у четвртфиналу савладала Туркињу Бусе Наз Чакироглу резултатом 3:2.
Противница Ћирковићеве у полуфиналу биће Рускиња Анастасија Кол, преносе београдски медији, преноси Срна.
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