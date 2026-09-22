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Рукометаши Слоге и Борца добили ривале у другом колу Европа купа

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22.09.2026 21:33

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РК Борац
Фото: АТВ

Рукометаше Борца жријеб је спојио са грчким ПАОК-ом. Атрактивна екипа, за свако поштовање, поручује тренер Бањалучана Мирко Микић, који сматра да су могли извући и тежег противника.

Већ сада има неке информације о ПАОК-у, а до прве утакмице у Солуну, каже, има довољно времена да се екипа спреми до детаља.

Микић се нада да ће до прве европске утакмице одиграти и неколико мечева у домаћој лиги, чији се почетак за сада још не зна. У истом проблему су и рукометаши Слоге. Добојлије очекује гостовање у Азербејџану.

Тренер Миљан Станић истиче да им је у овом тренутку противник непознаница, али да је оптимиста по питању проласка у наредну рунду.

Прве утакмице играју се 17. и 18. Октобра, док је реванш планиран седам дана касније.

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