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Тиктокер из БиХ Грбзила преминуо у 24. години

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22.09.2026 22:01

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ТикТокер Омар Грбић
Фото: Screenshot

Друштвене мреже преплавиле су тужне објаве након вијести о смрти младог ТикТокера Омара Грбића, познатог под надимком Грбзила.

Грбић је преминуо у 24. години живота.

Омар Грбић био је активан на друштвеним мрежама, посебно на ТикТоку, гдје је наступао под надимком Грбзила и имао своју публику међу корисницима из Босне и Херцеговине.

Његов профил на овој платформи имао је више од 200.000 пратилаца, преноси "Радиосарајево.ба".

Јелена Хрибар Хаџић

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Вијест о његовој смрти изазвала је бројне реакције на друштвеним мрежама, гдје се пријатељи, познаници и пратитељи опраштају од младог Сарајлије.

Сахрана и укоп Омара Грбића биће обављени у сриједу, 23. септембра, у 14 сати на Градском гробљу Влаково.

Иза њега су остали отац Малек, мајка Ермина, као и остала многобројна родбина и пријатељи.

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Таг :

Омар Грбић Грбзила

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