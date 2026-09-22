Тиктокер из БиХ Грбзила преминуо у 24. години

Аутор:АТВ редакција
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Друштвене мреже преплавиле су тужне објаве након вијести о смрти младог ТикТокера Омара Грбића, познатог под надимком Грбзила.
Грбић је преминуо у 24. години живота.
Омар Грбић био је активан на друштвеним мрежама, посебно на ТикТоку, гдје је наступао под надимком Грбзила и имао своју публику међу корисницима из Босне и Херцеговине.
Његов профил на овој платформи имао је више од 200.000 пратилаца, преноси "Радиосарајево.ба".
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Вијест о његовој смрти изазвала је бројне реакције на друштвеним мрежама, гдје се пријатељи, познаници и пратитељи опраштају од младог Сарајлије.
Сахрана и укоп Омара Грбића биће обављени у сриједу, 23. септембра, у 14 сати на Градском гробљу Влаково.
Иза њега су остали отац Малек, мајка Ермина, као и остала многобројна родбина и пријатељи.
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