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Полиција упозорава због тротинета: Забрањено је

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22.09.2026 15:37

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Електрични тротинет скутер ромобил превозно средство
Фото: Pexel/ Markus Spiske

Дјеца млађа од 14 година не смију да возе електрични тротинет у саобраћају, рекла је данас портпарол Полицијске управе Зворник Јелена Ивановић.

Полицијска управа Зворник организовала је данас у дворишту Основне школе "Свети Сава", у сарадњи са Ауто-мото друштвом "Семафор", дружење са најмлађим ученицима у оквиру акције "Заштитимо дјецу у саобраћају".

Ивановићева је скренула пажњу родитељима да дјеца испод шест година не могу да самостално учествују у саобраћају и подсјетила да треба да имају пратњу особе која није млађа од 16 година.

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Истакла је да је безбједност дјеце заједничка одговорност свих, те апеловала да возачи поштују саобраћајне прописе и знакове и да прилагоде брзину кретања возила условима и стању пута, поготово у близини школа.

Она је додала да је Полицијска управа Зворник током ове године евидентирала 10 саобраћајних незгода у близини школа, које су биле са материјалном штетом, преноси "Срна".

У акцији су учествовали припадници Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице и екипа Хитне медицинске помоћи Дома здравља Зворник.

Замјеник командира Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Зворник Саша Илић рекао је да је дјеци на практичан начин показао како да се понашају у саобраћају и на којим мјестима треба да прелазе улицу.

Упркос упозорењима, истакао је да поједини возачи обијесном вожњом угрожавају друге учеснике у саобраћају, а да поједини управљају аутомобилом под утицајем алкохола или дрога што додатно угрожава саобраћај и доводи до саобраћајних незгода.

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"Припадници ватрогасно-спасилачке јединице свједоци су и тешких саобраћајних несрећа у којима специјалним алатима сијеку дијелове аутомобила да изваде повријеђена лица", рекао је Илић.

Он је навео да је велики број ватрогасаца прошао курс прве помоћи, тако да су оспособљени да у хитним случајевима, када нису присутне медицинске екипе, први притекну да пруже помоћ повријеђенима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

тротинет

Полиција

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