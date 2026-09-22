Полиција упозорава због тротинета: Забрањено је

Аутор:АТВ редакција
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Дјеца млађа од 14 година не смију да возе електрични тротинет у саобраћају, рекла је данас портпарол Полицијске управе Зворник Јелена Ивановић.
Полицијска управа Зворник организовала је данас у дворишту Основне школе "Свети Сава", у сарадњи са Ауто-мото друштвом "Семафор", дружење са најмлађим ученицима у оквиру акције "Заштитимо дјецу у саобраћају".
Ивановићева је скренула пажњу родитељима да дјеца испод шест година не могу да самостално учествују у саобраћају и подсјетила да треба да имају пратњу особе која није млађа од 16 година.
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Истакла је да је безбједност дјеце заједничка одговорност свих, те апеловала да возачи поштују саобраћајне прописе и знакове и да прилагоде брзину кретања возила условима и стању пута, поготово у близини школа.
Она је додала да је Полицијска управа Зворник током ове године евидентирала 10 саобраћајних незгода у близини школа, које су биле са материјалном штетом, преноси "Срна".
У акцији су учествовали припадници Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице и екипа Хитне медицинске помоћи Дома здравља Зворник.
Замјеник командира Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Зворник Саша Илић рекао је да је дјеци на практичан начин показао како да се понашају у саобраћају и на којим мјестима треба да прелазе улицу.
Упркос упозорењима, истакао је да поједини возачи обијесном вожњом угрожавају друге учеснике у саобраћају, а да поједини управљају аутомобилом под утицајем алкохола или дрога што додатно угрожава саобраћај и доводи до саобраћајних незгода.
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"Припадници ватрогасно-спасилачке јединице свједоци су и тешких саобраћајних несрећа у којима специјалним алатима сијеку дијелове аутомобила да изваде повријеђена лица", рекао је Илић.
Он је навео да је велики број ватрогасаца прошао курс прве помоћи, тако да су оспособљени да у хитним случајевима, када нису присутне медицинске екипе, први притекну да пруже помоћ повријеђенима.
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