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Додик: У Калиновику се још једном показало да народ зна коме вјерује

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22.09.2026 16:01

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Милорад Додик
Фото: @MiloradDodik/X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио је данас у Калиновику да ће од Зеленгоре бити направљена туристичка атракција каква доликује таквој природној оази.

Додик је истакао да је зато потребно ангажовати најбоље људе и апеловао је да локална власт и начелник то ураде.

На предизборном скупу је истакао да политике СНСД-а дају успјеха и да би се реализовао овај и многи други пројекти треба гласати за кандидате СНСД-а Саву Минића, Жељку Цвијановић и друге јер је то потребно и Српској и српском народу.

Говорећи о пројектима у овом дијелу Републике Српске, Додик је подсјетио на изградњу хидроелектрана "Улог" и "Бук бијела", као и аеродрома у Требињу, истичући да политичко Сарајево блокира њихову реализацију.

Додик је нагласио да СНСД као приоритет настоји да одбрани резултате Одбрамбено-отаџбинског рата, а то су Република Српска и њене надлежности.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Калиновик

Зеленгора

Избори 2026

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