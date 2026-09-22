Додик: У Калиновику се још једном показало да народ зна коме вјерује

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио је данас у Калиновику да ће од Зеленгоре бити направљена туристичка атракција каква доликује таквој природној оази.
Додик је истакао да је зато потребно ангажовати најбоље људе и апеловао је да локална власт и начелник то ураде.
На предизборном скупу је истакао да политике СНСД-а дају успјеха и да би се реализовао овај и многи други пројекти треба гласати за кандидате СНСД-а Саву Минића, Жељку Цвијановић и друге јер је то потребно и Српској и српском народу.
У Калиновику се још једном показало да народ зна коме вјерује.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 22, 2026
Српска се брани избором људи који имају снагу и одлучност да спроведу политику њене заштите. Зато су избор Калиновика СНСД и наши кандидати Жељка Цвијановић и Саво Минић! pic.twitter.com/B733QIKQjq
Говорећи о пројектима у овом дијелу Републике Српске, Додик је подсјетио на изградњу хидроелектрана "Улог" и "Бук бијела", као и аеродрома у Требињу, истичући да политичко Сарајево блокира њихову реализацију.
Додик је нагласио да СНСД као приоритет настоји да одбрани резултате Одбрамбено-отаџбинског рата, а то су Република Српска и њене надлежности.
БиХ
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