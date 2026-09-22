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Хрватска: Подигнута оптужница против бившег министра здравља

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22.09.2026 16:47

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Фото: Ron Lach/Pexels

Жупанијски суд у Загребу потврдио је оптужницу против бившег министра здравља Хрватске Вилија Бероша и осталих осумњичених за намјештање јавних набавки медицинске опреме по вишеструко увећаним цијенама.

Према најновијим информацијама, сви оптужени у овом случају признали су кривицу и постигли договор са тужилаштвом, осим Бероша и бившег члана Управног вијећа Специјалне болнице "Крапинске топлице" Томе Павића.

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Према незваничним информацијама, суђење би могло да почне за три мјесеца, преносе хрватски медији.

Оптужница терети укупно осам хрватских држављана за организовање и учествовање у злочиначком удружењу, примање и давање мита, незаконито погодовање, злоупотребу положаја и прање новца.

Према документима, групу је организовао предузетник Хрвоје Петрач с циљем да кроз мрежу утицајних људи из здравственог и болничког система обезбиједи послове фирми за дистрибуцију медицинске опреме.

Јавне набавке су прилагођавали унапријед одређеним спецификацијама опреме, техничку документацију су припремали циљано, а новац се обезбјеђивао ван редовних буџетских планова, уз директно посредовање тадашњег министра Бероша.

У оптужници је наведено, између осталог, да су набавку роботског микроскопа за осјечку болницу, који је купљен за 135.000 евра, препродали болници за чак 464.000 евра.

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Берош је за обезбјеђивање средстава у том случају примио мито, а укупна противправна имовинска корист и штета за државни буџет процјењује се на више од 740.000 евра.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

Оптужница

Бивши министар

Вили Берош

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