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У Словенији цијена дизела премашила два евра по литру

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22.09.2026 16:31

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Цијена дизела у Словенији од данас је први пут премашила два евра по литру и износи 2,012 евра, док би без државне регулације и пореских олакшица за овај енергент цијена износила око 2,309 евра, саопштило је словеначко Министарство за инфраструктуру и енергетику.

Највиша малопродајна цијена дизела на бензинским станицама изван аутопутева и брзих саобраћајница ће важити до 28. септембра, а купци ће за 50 литара дизела морати да плате 100,6 евра. Министарство наводи да је у обрачуну примјењена измијењена методологија, која од 22. септембра не укључује биокомпоненте у набавну цијену.

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Поред дизела, од данас је у Словенији поскупило и моторно гориво БМБ 95, чија је цијена повећана са 1,728 на 1,748 евра по литру, што сугерише да је за 50 литара бензина потребно издвојити 87,40 евра. Поскупило је и лож-уље, чија цијена сада износи 1,635 евра по литру.

За куповину 1.000 литара лож-уља потрошач ће морати да плати 1.635 евра, без трошкова транспорта. Министарство у објави на својој веб страници процијењује да би без регулације и пореских олакшица лож-уље коштало око 1,850 евра по литру.

(Танјуг)

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Тагови :

Словенија

гориво

Цијене горива

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