У Словенији цијена дизела премашила два евра по литру

Аутор:АТВ редакција
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Цијена дизела у Словенији од данас је први пут премашила два евра по литру и износи 2,012 евра, док би без државне регулације и пореских олакшица за овај енергент цијена износила око 2,309 евра, саопштило је словеначко Министарство за инфраструктуру и енергетику.
Највиша малопродајна цијена дизела на бензинским станицама изван аутопутева и брзих саобраћајница ће важити до 28. септембра, а купци ће за 50 литара дизела морати да плате 100,6 евра. Министарство наводи да је у обрачуну примјењена измијењена методологија, која од 22. септембра не укључује биокомпоненте у набавну цијену.
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Поред дизела, од данас је у Словенији поскупило и моторно гориво БМБ 95, чија је цијена повећана са 1,728 на 1,748 евра по литру, што сугерише да је за 50 литара бензина потребно издвојити 87,40 евра. Поскупило је и лож-уље, чија цијена сада износи 1,635 евра по литру.
За куповину 1.000 литара лож-уља потрошач ће морати да плати 1.635 евра, без трошкова транспорта. Министарство у објави на својој веб страници процијењује да би без регулације и пореских олакшица лож-уље коштало око 1,850 евра по литру.
(Танјуг)
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