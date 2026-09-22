Logo

Преминуо познати српски глумац Драган Остојић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.09.2026 16:27

Коментари:

0
Запаљене свијеће на споменику.
Фото: АТВ

Познати кикиндски глумац и позоришни редитељ Драган Остојић преминуо је у 65. години у Општој болници у Кикинди.

Остојић је био дугогодишњи, истакнути члан ансамбла Народног позоришта у Кикинди, у којем је остварио бројне упечатљиве улоге и потписао режије многих представа.

илу-кокице-27102025

Србија

Са тржишта се повлачи кукуруз за кокице

Његов одлазак представља велики губитак за кикиндску и српску позоришну сцену, на којој је оставио дубок и неизбрисив траг.

Био је носећи стуб позоришта

Колеге и поштоваоци његовог рада опраштају се од глумца који је деценијама био један од носећих стубова културног живота Кикинде.

"Вријеме и мјесто сахране и комеморације биће накнадно објављени", наводи се у објави Народног позоришта Кикинда на Инстаграму.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ин мемориам

Драган Остојић

Коментари (0)

Више из рубрике

ДВД плејер као поклон којим отац жели да се искупи сину, али му финансијске и животне околности стоје на путу- радња је дугометражног филма ДИВИДИ. Причу је Стефан Томић написао у једном даху, ослањајући се на дио сопственог живота.

Култура

„Дивиди“ – нова филмска прича из Републике Српске

2 д

0
Почиње снимање филма "Чувај га": Потресна прича о српској породици у ратном Сарајеву

Култура

Почиње снимање филма "Чувај га": Потресна прича о српској породици у ратном Сарајеву

6 д

1
Преминуо Боб Маки

Култура

Преминуо Боб Маки

1 седм

0
Хорор "Буддy" привукао је пажњу необичном комбинацијом дечје телевизијске емисије и бруталног насиља, а док критичари хвале његову бизарну идеју, друштвене мреже забавља прича о родитељима који су децу одвели у биоскоп мислећи да гледају безазлени филм.

Култура

Крвави хорор који изгледа као дјечија емисија: Родитељи остали згрожени

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

20

Језива туча на аеродрому: Снимак погледали милиони људи

18

13

Раскринкавају се ботови у Српској: Вечерас прво истраживање

18

12

Изаберите најудобније штикле у радњи помоћу овог трика

18

03

Једу се у мањим количина: Ово јесење воће чисти цријева попут метле

17

59

Мајка подводила кћерке од 5 и 9 година за 50 евра: Ево колику казну је добила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима