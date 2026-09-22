Преминуо познати српски глумац Драган Остојић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Познати кикиндски глумац и позоришни редитељ Драган Остојић преминуо је у 65. години у Општој болници у Кикинди.
Остојић је био дугогодишњи, истакнути члан ансамбла Народног позоришта у Кикинди, у којем је остварио бројне упечатљиве улоге и потписао режије многих представа.
Србија
Са тржишта се повлачи кукуруз за кокице
Његов одлазак представља велики губитак за кикиндску и српску позоришну сцену, на којој је оставио дубок и неизбрисив траг.
Колеге и поштоваоци његовог рада опраштају се од глумца који је деценијама био један од носећих стубова културног живота Кикинде.
"Вријеме и мјесто сахране и комеморације биће накнадно објављени", наводи се у објави Народног позоришта Кикинда на Инстаграму.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
20
18
13
18
12
18
03
17
59
Тренутно на програму