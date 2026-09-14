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Преминуо Боб Маки

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14.09.2026 20:33

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Преминуо Боб Маки
Фото: Pixabay

Чувени амерички модни креатор и костимограф Роберт Боб Маки /Боб Мацкие/, који је облачио звијезе као што су Шер, Дајана Рос, Мадона, Тина Тарнер, Лајза Минели, Барбра Страјсенд и Керол Бернет, преминуо је у 87. години, објављено је на његовом налогу на "Инстаграму".

"Проживио је 87 година живећи пуним плућима, испуњавајући свој сан да буде модни креатор и костимограф, што је све што је икада желио да ради", наводи се у саопштењу.

Познат као "султан шљокица", Маки је изградио каријеру која обухвата телевизију, филм, позориште и моду.

Његов рад му је донио три награде "Оскар", једну награду "Тони" и девет "Емија", учвршћујући његову репутацију једног од најутицајнијих костимографа у индустрији забаве, преноси Срна.

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Тагови :

Боб Маки

Преминуо Боб Маки

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