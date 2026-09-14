Преминуо Боб Маки

Аутор:АТВ редакција
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Чувени амерички модни креатор и костимограф Роберт Боб Маки /Боб Мацкие/, који је облачио звијезе као што су Шер, Дајана Рос, Мадона, Тина Тарнер, Лајза Минели, Барбра Страјсенд и Керол Бернет, преминуо је у 87. години, објављено је на његовом налогу на "Инстаграму".
"Проживио је 87 година живећи пуним плућима, испуњавајући свој сан да буде модни креатор и костимограф, што је све што је икада желио да ради", наводи се у саопштењу.
Познат као "султан шљокица", Маки је изградио каријеру која обухвата телевизију, филм, позориште и моду.
Његов рад му је донио три награде "Оскар", једну награду "Тони" и девет "Емија", учвршћујући његову репутацију једног од најутицајнијих костимографа у индустрији забаве, преноси Срна.
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